Полный запрет на передвижение по городу ввели в Краснодарском крае

Краснодар, 31 марта. Власти Краснодарского края ввели жесткий карантин в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ограничения начнут действовать 31 марта в 18.00. Пока карантин вводят до 5 апреля включительно, но он может быть продлен, если этого потребует ситуация.

«[Карантин] подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку», — написал Кондратьев, назвав эту меру вынужденной.

Губернатор подчеркнул, что запрет коснется и транзитного транспорта, которому не разрешат въезжать в города или станицы. За соблюдением карантина будут следить мобильные отряды из числа полицейских, Росгвардии, казаков и общественников. Тех, кто нарушит режим, ожидает штраф.

Кроме того, глава региона сообщил, что поручил за текущую неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта в Краснодарском крае. Сейчас в Краснодаре ограничено движение транспорта, закрыты общественные места, парки и скверы, пишет «ФедералПресс».

По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом, 500 из них выявили за последние сутки. От инфекции в РФ умерли уже 17 человек, при этом 121 пациент с COVID-19 выздоровел.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, ранее в Москве ввели обязательный режим изоляции. Как сообщает «Царьград», примеру столицы последовали уже более 30 российских регионов.