Триполи, 31 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии задействовали артиллерию и провели несколько вооруженных провокаций в отношении Ливийской национальной армии (ЛНА), вновь проигнорировав перемирие, введенное в стране.

Пользователь Twitter сообщил, что радикалы ПНС напали на лагерь Ат-Тикбали, расположенный на направлении Салах ад-Дин. Террористы уничтожили несколько единиц боевой техники и отступили.

В Кастельверде ЛНА ликвидировала Хишама Алджарио, командующего подконтрольными Файезу Сарраджу бандформированиями в городе. Канал M.LNA уточнил, что эта информация еще не получила подтверждения.

Силы армии Халифы Хафтара отчитались о сбитии двух турецких БПЛА Bayraktar TB2, которыми Анкара снабжает боевиков ПНС. Один из беспилотников был уничтожен на юге Триполи, второй — на юго-западе ливийской столицы, в районе Аль-Касарат.

Ливийцы заявили о множестве артиллерийских обстрелов со стороны позиций террористов ПНС, под ударами оказались жилые кварталы. Известно, что несколько снарядов попали в жилые дома в Аз-Зиейна. Боевики применили артиллерию в парке Ан-Наср, обстреляв южные окраины Триполи. В районе Абу Салим, находящемся близ парка, была слышна стрельба из гаубичной артиллерии.

В районе Гут ар-Рих, расположенном около города Гарьян, радикалы также задействовали артиллерию и атаковали силы ЛНА. Пользователь Facebook отметил, что боевики с нескольких позиций нанесли артудары на направлении Фарнадж района Айн Зара. Продолжительная стрельба артиллерии зафиксирована в столичном районе Ас-Сабиа.

Ливийская национальная армия (ЛНА) столкнулась с сирийскими боевиками из «Ополчения Ганивы» на направлении Абу Салим. Сообщается, что значительная часть из завербованных сирийских террористов была уничтожена, а многие больницы Таджура отказываются лечить раненых радикалов из Сирии.

Террористы ПНС использовали авиацию, проведя серию бомбардировок. Как отмечает пользователь Twitter, боевики ударили по ЛНА на направлении аль-Вишка, сообщается о погибших и раненых в результате атаки.

ЛНА провела ответную операцию ВВС в Абу Курайн: в общей сложности было нанесено 12 авиаударов, что привело к большим потерям среди боевиков. Аккаунт ЛНА в Twitter сообщил о ликвидации в Абу Курайне боевика из «Совета Шуры революционеров Бенгази» (группировка, сотрудничающая с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1).

1 Организация запрещена на территории РФ.