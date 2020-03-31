Американский врач рассказал о бедственном положении в больницах из-за коронавируса

Вашингтон, 31 марта. Американский врач русского происхождения Евгений Пинелис рассказал о сложной ситуации, которая сложилась в больницах США на фоне эпидемии коронавируса.

По его словам, медицинские учреждения испытывают нехватку средств защиты, а больных при этом становится все больше.

«Основная проблема — защита персонала. Не хватает масок всех видов, защиты глаз, биокостюмов и это практически повсеместно. Персонал напуган. Многие оказываются больными и все больше опасений, что не будет хватать персонала», — пишет Пинелис в Facebook.

Врач добавил, что в настоящее время в больницы поступает множество пациентов в «среднетяжелом» и легком состоянии с подозрением на коронавирус. Больше всего пациентов поступает из Бронкса (район Нью-Йорка) и северного Манхэттена, меньше — из Бруклина и Мидтауна (средний Манхэттен).

Напомним, что в США располагается один из очагов коронавирусной инфекции. По данным на 30 марта, в Штатах зарегистрировано 155,9 тыс. случаев заражения, что ставит Америку на первое место по количеству зараженных. За ней следует Италия (101,7 тыс.), Испания (85,1 тыс.), Китай (81,4 тыс.), Германия (63,9 тыс.) и Франция (44,5 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. По словам экспертов, вакцина от коронавируса, с учетом клинических испытаний, будет создана через 11 месяцев.

