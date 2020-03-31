В России изменили правила обязательного техосмотра автомобилей

Москва, 31 марта. Госдума освободила от прохождения обязательного техосмотра легковые автомобили младше четырех лет. Закон был принят на заседании ГД во вторник.

Согласно документу, автомобили, чей возраст составляет от 4 до 10 лет, должны будут проходить ТО каждые два года. Для легковушек от 10 лет эта процедура останется ежегодной.

Напомним, в середине марта появилась информация о намерениях властей усилить контроль за операторами техосмотра. Проект был разработан в Минэкономразвития.

Он обязывает Российский союз автостраховщиков проводить документарные или выездные проверки операторов на основании жалоб, полученных от граждан, юрлиц, от органов местного самоуправления. Проект также разрешает операторам ТО оспаривать решение союза в комиссии по апелляциям. Ее предлагается сформировать из представителей Министерства транспорта, Минпромторга и МВД.