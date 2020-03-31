Минздрав предупредил о приближающемся пике заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 31 марта. Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По словам эксперта, в ближайшие несколько дней ежедневный прирост заболевших будет увеличиваться, но затем пойдет на снижение. Брико отметил, что это станет возможным благодаря принятым «разнообразным и жестким» мерам.

«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — добавил эпидемиолог в комментарии РИА Новости.

Кроме того, специалист подчеркнул, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, особенно активен в холодное время года. При теплой погоде распространение заболевания замедлится и пойдет на спад в апреле-мае, заключил Брико.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 31 марта, в мире зарегистрированы почти 800 тысяч заболевших коронавирусом, более 38 тысяч человек скончались. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.