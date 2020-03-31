Администрация Twitter заблокировала несколько аккаунтов иранского духовного лидера

Тегеран, 31 марта. Администрация американской социальной сети Twitter заблокировала несколько аккаунтов иранского духовного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

По данным СМИ, Twitter приостановил доступ к страницам Хаменеи на английском, арабском и персидском языках, а также на языке урду. Через некоторое время аккаунты на английском и персидском разблокировали, но на остальные страницы по-прежнему не зайти. Русскоязычный аккаунт Хаменеи работает в обычном режиме.

Ранее Twitter удалил несколько постов президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых он выразил свое скептическое отношение к карантину на фоне пандемии коронавируса. В Twitter назвали публикации бразильского лидера нарушающими правила соцсети. При этом руководство американской социальной сети часто игнорирует распространение фейков о COVID-19.