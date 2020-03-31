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14:19 31 Марта 2020

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

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Ответственность за нарушение карантина

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

За день коронавирусом в России заразилось 500 человек. Общее число заболевших превысило 2000, скончались — 17. Такие печальные новости приходят из оперативного штаба. Власти страны призывают не пренебрегать мерами безопасности. А тех, кто нарушил карантин, ждет уголовная ответственность. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Иначе россиянам придется заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Также можно лишиться свободы на три года. Если же больной заразил другого человека, и тот погиб, то штраф вырастет до 2 млн, а в тюрьму можно попасть на пять лет. Разносчик вируса лишится свободы на семь лет, если по его вине погиб один или более человек. 

Освобождение от платы за капремонт

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

Москвичи и жители Подмосковья на три месяца освобождаются от платы за капремонт. Речь идет о периоде с 1 апреля по 1 июля. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла — мы понимаем, что многие жители его ждут», — пояснил губернатор Московской области.
Также с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье закрывают букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Уже несколько дней в городе и регионе закрыты кафе, рестораны, клубы, парки. Москва на полной изоляции. Покинуть квартиру можно в нескольких случаях: если вы отправляетесь в магазин, аптеку, поликлинику или же на работу. Дистанция между людьми не должна быть меньше 1,5 метров. Примеру столиц последовали почти 30 регионов страны. Сегодня режим самоизоляции ввели в Кабардино-Балкарии, Республике Коми, Новосибирской области.

Перенос вступительных экзаменов

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

Вступительные экзамены в российские вузы все же стартуют позже. Сроки перенесут на две-четыре недели. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Связано это с тем, что сдачу Единого государственного экзамена перенесли из-за коронавируса. Изначально ЕГЭ должен был стартовать 25 мая, теперь его планируют провести 8 июня. Сроки зачисления в вузы также перенесут. Но как отмечает Валерий Фальков, даже при тяжелой экономической ситуации, бюджетные места в высших учебных заведениях будут создаваться. Их количество уже увеличилось почти на 34 тысячи. Также в Минобрнауки надеются, что новый учебный год по традиции начнется 1 сентября. Но прогнозы пока делать рано.

Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

А на Украине выступают против нового закона. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «сдаче» страны. Так она отреагировала на закон, который разрешает продажу сельхозземель. На странице в Facebook Тимошенко заявила, что все сделано «по-воровски» в период пандемии коронавируса и серьезного финансового кризиса. Политолог Юрий Светов считает, что такие громкие высказывания и обещания «вернуть украинцам землю» вряд ли станут хорошим пиаром.
«Тимошенко для Украины — человек из прошлой эпохи. Ей нужно чем угодно о себе напоминать. <…> Думаю, поговорит, пошумит — и на этом все», — комментирует эксперт.
Согласно документу, приобрести землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Против реформы также выступают местные жители. Они провели несколько масштабных митингов. Демонстранты перекрывали улицы и выкрикивали свои лозунги. Как до сих пор отмечают местные жители, в законе есть лазейки, которые позволят приобрести чернозем иностранцам.

 