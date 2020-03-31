Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

Ответственность за нарушение карантина За день коронавирусом в России заразилось 500 человек. Общее число заболевших превысило 2000, скончались — 17. Такие печальные новости приходят из оперативного штаба. Власти страны призывают не пренебрегать мерами безопасности. А тех, кто нарушил карантин, ждет уголовная ответственность. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Иначе россиянам придется заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Также можно лишиться свободы на три года. Если же больной заразил другого человека, и тот погиб, то штраф вырастет до 2 млн, а в тюрьму можно попасть на пять лет. Разносчик вируса лишится свободы на семь лет, если по его вине погиб один или более человек.

Освобождение от платы за капремонт Москвичи и жители Подмосковья на три месяца освобождаются от платы за капремонт. Речь идет о периоде с 1 апреля по 1 июля. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла — мы понимаем, что многие жители его ждут», — пояснил губернатор Московской области. Также с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье закрывают букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Уже несколько дней в городе и регионе закрыты кафе, рестораны, клубы, парки. Москва на полной изоляции. Покинуть квартиру можно в нескольких случаях: если вы отправляетесь в магазин, аптеку, поликлинику или же на работу. Дистанция между людьми не должна быть меньше 1,5 метров. Примеру столиц последовали почти 30 регионов страны. Сегодня режим самоизоляции ввели в Кабардино-Балкарии, Республике Коми, Новосибирской области.

Перенос вступительных экзаменов Вступительные экзамены в российские вузы все же стартуют позже. Сроки перенесут на две-четыре недели. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Связано это с тем, что сдачу Единого государственного экзамена перенесли из-за коронавируса. Изначально ЕГЭ должен был стартовать 25 мая, теперь его планируют провести 8 июня. Сроки зачисления в вузы также перенесут. Но как отмечает Валерий Фальков, даже при тяжелой экономической ситуации, бюджетные места в высших учебных заведениях будут создаваться. Их количество уже увеличилось почти на 34 тысячи. Также в Минобрнауки надеются, что новый учебный год по традиции начнется 1 сентября. Но прогнозы пока делать рано.