Сирия, 31 марта. Протурецкие боевики подвергли пыткам жителя Африна курдской национальности. Анкара сообщила о нейтрализации высокопоставленной женщины-боевика РПК в Ираке. SDF**** понесли потери в столкновениях с союзниками Турции в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов к северу от Серакиба в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: потеряли девять своих боевиков во время столкновений с союзниками Турции в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили о нейтрализации высокопоставленной женщины-боевика РПК на севере Ирака.

«Аль-Джабхат аш-Шамия»: подвергла пыткам одного из жителей Африна за предполагаемую связь с «Силами освобождения Африна».

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики продолжают притеснять лиц курдской национальности в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), члены бандформирования «Аль-Джабхат аш-Шамия» без предъявления обвинений арестовали сирийца в деревне Миркан в районе Маабетли. Мужчину избивали и пытали, после чего привязали к военной машине и протащили перед остальными жителями поселения. Удалось ли ему выжить, неизвестно. Как утверждали боевики, задержанный был связан с группировкой «Силы освобождения Африна», члены которой осуществляют подпольные вылазки в зонах оккупации союзников Турции. Тем не менее соседи сирийца опровергли его связь с курдской бандгруппой. Как известно, Африн перешел под контроль протурецких формирований в марте 2018 года в результате операции «Оливковая ветвь».

Провинция Идлиб

Появилась информация о новых провокациях со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации. После очередного нарушения террористами режима прекращения огня правительственные войска были вынуждены прибегнуть к ответным действиям. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе города Серакиб, открыли огонь по зонам дислокации джихадистов на окраинах населенного пункта Афес. Никаких сведений о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых на линии соприкосновения сил боевиков и САА был введен режим тишины. Однако далеко не все из антиправительственных формирований согласились признать российско-турецкие договоренности. В том числе отказались соблюдать перемирие члены группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Ракка

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о вооруженных стычках между протурецкими силами и курдскими боевиками в северной части провинции. В результате столкновений, развернувшихся в районе города Айн-Исса, были убиты девять членов «Демократических сил Сирии» (SDF). О потерях в рядах «Сирийской национальной армии» не сообщается. Также неизвестно, какая из сторон выступила инициатором конфликта. Напомним, днем ранее на данном направлении также отмечались перестрелки, жертвами которых стали два курдских боевика и один из полевых командиров группировки «Лива Султан Сулейман Шах», действующей в составе СНА.

Ирак

Турция провела спецоперацию в северной части Ирака. Согласно информации агентства новостей Anadolu Agency, при поддержке разведывательных спецслужб турецкие ВВС осуществили вылеты в районе горы Кандиль. В результате точечного авиаудара была нейтрализована женщина-боевик Назифа Билен, занимавшая высокопоставленную должность в рядах Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Сообщается, что подготовка к операции велась на протяжении нескольких месяцев. Военные эксперты полагают, что смерть Назифы Билен отразится на деятельности всей группировки.