Москва, 31 марта. Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России. Ведомство направило инициативу руководителям регионов в РФ, где говорится, что россиянам могут запретить жениться и разводиться в период пандемии.

Отмечается, что московские ЗАГСы с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходных. Они регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям. Кроме того, учреждения выдают свидетельства о рождении и смерти. Как пишет РИА Новости, предоставление остальных услуг временно приостановлено.

Напомним, вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции с целью не допущения распространения коронавируса ввели еще 24 российских региона. Таким образом, жесткие карантинные меры действуют уже в 26 субъектах Российской Федерации. Карантинные меры предполагают запрет выхода на улицу из своих жилищ, кроме отдельных случаев: покупка еды и медикаментов, выгул собаки, вынос мусора и так далее. Отмечается, что выгуливать питомца разрешается на расстоянии не дальше 100 метров от места проживания.

Исключения также коснулись работников, которых не перевели на дистанционный режим, а также тех, кто предоставляет транспортные услуги или услуги доставки.

Текущая неделя объявлена нерабочей по всей стране. Россиянам сохранили заработную плату и призвали не покидать дома. С 30 марта строгий режим самоизоляции действует в столице. Следом за ней аналогичные меры ввели Московская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Ленинградская области и Санкт-Петербург, а также республики Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан, Чечня, Чувашия и Якутия.