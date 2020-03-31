Экономисты объяснили падение евро и спрогнозировали его судьбу

Рынок ждет, что курс покажет рекордное снижение — это станет фиксацией того факта, что в еврозоне началась рецессия. Подробнее о ситуации вокруг валюты Европейского союза — в материале Федерального агентства новостей.

Падение евро

Курс евро к доллару опустился во вторник утром перед макростатистикой из еврозоны. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом на 8.19 мск курс евро к доллару упал до 1,1014 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров Соединенных Штатов) растет на 0,2%, до 99,38 пункта.

Во вторник, 31 марта, инвесторы ждут, когда будут опубликованы данные макроэкономики. Они надеются оценить масштабы влияния нового типа коронавируса на состояние экономик стран, включая Европейский союз. Все больше экспертов считают, что распространение коронавируса приведет многие страны к рецессии.

Рост безработицы и инфляции

Как отметил руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, курс европейской валюты к доллару снижается в ожидании публикации статистических данных ЕС по итогам марта. Рынок ждет, что цифры покажут рекордное снижение — это станет фиксацией того факта, что в еврозоне началась рецессия.

«Например, сейчас есть данные, что экономические настроения в 19 странах Европы упали до 94,5 пунктов в марте со 103,4 в феврале (хотя с ноября прошлого года этот показатель рос, сохранялся оптимизм в отношении динамики экономики ЕС). Это падение было самым резким за месяц с момента начала записей в 1985 году. Среди крупных стран еврозоны наиболее резко упали настроения в Италии и в Германии», — пояснил Артем Деев.

По прогнозам экономиста, статистика зафиксирует спад производства и потребительского спроса, рост безработицы. Показатели инфляции при этом могут вырасти.

«После публикации статистических данных стоит ожидать ослабления позиций евро по отношению к доллару — рынок должен отыграть фактор падения экономики еврозоны. Коридор снижения может составить 1,1008-1,1010 доллара за евро», — заключил Артем Деев.

По словам создателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егора Клопенко, евро дешевеет на фоне неминуемо плохой статистики, которая выйдет в ближайшее время. Это чисто спекулятивная вещь, которая традиционно, но не очень значительно влияет на курсы валют, считает эксперт.

«Это не может очень сильно повлиять на курс, так как все существующие проблемы в еврозоне сейчас на поверхности, известны и учтены в цене как валюты, так и акции на фондовом рынке. Но спекулянты, в отличие от большинства других, работают даже в пандемию, а значит, они неминуемо будут реагировать на статистику и отыгрывать ее в ту или иную сторону», — добавил Егор Клопенко.

Он обратил внимание, что далее стоит ждать плохую статистику по США. И евро на фоне доллара немного восстановится.

«Но в целом из евро сейчас можно бежать только в доллар США, а там тоже, мягко скажем, не очень хорошо все. Поэтому сильного падения европейской валюты не ожидается», — заключил Егор Клопенко.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.