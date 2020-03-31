Свищев рассказал, как пандемия заставила людей другими глазами взглянуть на РФ и Запад

Москва, 31 марта. Пандемия коронавируса заставила заблуждающихся на счет России взглянуть на страну и ситуацию на Западе другими глазами. Такое мнение выразил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свищев.

Депутат напомнил, что в либеральной прессе давно уже муссируются постулаты в духе «на Западе все хорошо, а в России все плохо», однако случившаяся в мире эпидемия расставила все по своим местам.

«Оказалось, что все наоборот: все структуры работают оперативно, армия одна из лучших, организация населения одна из лучших», — цитирует его Nation News.

Свищев обратил внимание на то, как сознательно проявили себя россияне, прислушавшиеся к просьбам президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина и оставшиеся на самоизоляции в это трудное время.

«В России все работает на пятерку, а на планете, как выяснилось, где-то работает на четверку, а где-то — и на кол», — констатировал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о полученных ею многочисленных звонках от туристов, депутатов, уполномоченных представителей и других россиянах за границей. Они много лет назад уехали за рубеж, предпочли не поддерживать свою страну, а строить жизнь на Западе, а теперь вспомнили о российском гражданстве и потребовали возвращения на родину. Дипломат констатировала, что Запад «оболванил» таких людей, «указал им на дверь» в период пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 38 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.