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Свищев рассказал, как пандемия заставила людей другими глазами взглянуть на РФ и Запад

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Свищев рассказал, как пандемия заставила людей другими глазами взглянуть на РФ и Запад

Москва, 31 марта. Пандемия коронавируса заставила заблуждающихся на счет России взглянуть на страну и ситуацию на Западе другими глазами. Такое мнение выразил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свищев.

Депутат напомнил, что в либеральной прессе давно уже муссируются постулаты в духе «на Западе все хорошо, а в России все плохо», однако случившаяся в мире эпидемия расставила все по своим местам.

«Оказалось, что все наоборот: все структуры работают оперативно, армия одна из лучших, организация населения одна из лучших», — цитирует его Nation News.

Свищев обратил внимание на то, как сознательно проявили себя россияне, прислушавшиеся к просьбам президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина и оставшиеся на самоизоляции в это трудное время.

«В России все работает на пятерку, а на планете, как выяснилось, где-то работает на четверку, а где-то — и на кол», — констатировал он.

Свищев рассказал, как пандемия заставила людей другими глазами взглянуть на РФ и Запад

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о полученных ею многочисленных звонках от туристов, депутатов, уполномоченных представителей и других россиянах за границей. Они много лет назад уехали за рубеж, предпочли не поддерживать свою страну, а строить жизнь на Западе, а теперь вспомнили о российском гражданстве и потребовали возвращения на родину. Дипломат констатировала, что Запад «оболванил» таких людей, «указал им на дверь» в период пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 38 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Свищев рассказал, как пандемия заставила людей другими глазами взглянуть на РФ и Запад

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Источник: Nation News
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