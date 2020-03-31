В Фонде энергобезопасности исключили сценарий массовой закупки Россией импортного бензина

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков исключил возможность массовой закупки Россией более дешевого импортного бензина, о которой накануне заявило агентство Reuters.

По мнению британского информагентства, российский топливный рынок рискует вернуться в 1990-е годы, поскольку бензин стране придется импортировать, в основном — из Европы. Это произойдет из-за обвала цен на нефть, в результате которого российский бензин стал дороже импортной альтернативы, по меньшей мере, на 6–8 тысяч рублей за тонну.

«Не думаю, что Россия начнет импортировать европейский бензин. Скорее правительство применит меры фискального стимулирования и будет всячески подталкивать компании к тому, чтобы им оставалось выгодно перерабатывать топливо внутри страны. К тому же доставка дизеля и бензина из Европы в Россию все равно оплачивается. Поэтому, даже если вы везете дешевое топливо, плата за его ввоз и логистику может нивелировать выгоду», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Игорь Юшков.

По словам эксперта по энергетической безопасности, закупка бензина из Европы может быть единичной в приграничных регионах, но сценарий массового импорта исключен.

«Но в целом, думаю, российский рынок будет заполнен отечественным топливом. Потому что нелогично добывать нефть в России, потом везти ее в Европу на переработку и обратно гнать бензин. Сама логистическая схема будет довольно дорогой. Всегда выгоднее производить внутри страны. Уверен, правительство будет стимулировать нефтяников, чтобы они не останавливали российские нефтеперерабатывающие заводы. Да и процесс возобновления работы НПЗ довольно трудный», — отметил Юшков.

Он добавил, что в сложившихся условиях власти РФ могут скорректировать демпфер, который правительство ввело для сглаживания колебаний цен на нефть на мировых рынках. Благодаря ему, напомним, нефтяникам компенсируют потери на внутреннем рынке, если стоимость нефти на мировом рынке выше определенной отметки. Если же стоимость сырья падает, то уже нефтяники платят в бюджет.

«Если понадобится, то демпфирующая надбавка будет скорректирована, и механизм будет направлен на то, чтобы все были обеспечены топливом, хотя потребление сейчас снизилось, как и во всех странах, закрытых из-за коронавируса. Учитывая, что 65-70% от стоимости бензина — это всевозможные сборы и налоги, то административными мерами можно легко снизить его стоимость», — добавил Игорь Юшков.

Уточним, что, по подсчетам Reuters, с учетом ввозной пошлины в 5%, нынешнего курса рубля, акциза и НДС импортный бензин в европейской части России будет стоить 37 тысяч рублей за тонну. В то время как цены АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ 30 марта составляли 41,5 тысячи рублей и 43 тысячи рублей за тонну соответственно.