Кравцов пообещал, что зарплаты учителей не изменятся из-за дистанционного обучения

Москва, 31 марта. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов прокомментировал вопрос о том, изменится ли заработная плата учителей в связи с переходом на дистанционную форму обучения.

С 23 марта до 12 апреля во всех регионах России школы переходят на каникулы и дистанционные формы обучения. Такое решение было принято на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Сергей Кравцов пообещал, что из-за новой формы обучения зарплата учителей не изменится.

«Вопрос зарплат держим на контроле, никаких изменений в зарплате не будет», — пообещал глава ведомства.

Министр также подтвердил анонсированную ранее дату сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены начнутся на две недели позже — 8 июня. Он порекомендовал учащимся выпускных классов проверять информацию на сайте Минпросвещения.

«На портале можно провести диагностику перед ЕГЭ, это будет дополнительная подготовка. Все задания будут соответствовать школьной программе», — сказал министр в эфире «Россия 24».

Власти стараются дать работающим родителям возможность оставлять детей в небольших группах в детских садах, сказал Кравцов. Это касается, в первую очередь, медиков, сотрудников полиции и МЧС, других экстренных служб. Но только при условии соблюдения профилактических мер.

Он подчеркнул, что для Минпросвещения важно здоровье школьников и воспитанников детских садов. При этом ведомство делает все необходимое для организации образовательного процесса.