Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы. Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства», член Общественной палаты РФ Николай Дайхес считает, что предложенное наказание — сигнал обществу, а точнее — тем людям, которые безответственно относятся к происходящему в стране и мире из-за пандемии COVID-19. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Наказание за нарушение карантина

Депутаты Госдумы одобрили законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям, из-за которых массово заразились другие люди, грозит либо штраф в размере до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если нарушение приведет к смерти человека, размер штрафа составит до двух миллионов рублей. Срок лишения свободы за правонарушение может составить до пяти лет.

Максимальное наказание за нарушение карантина — семь лет лишения свободы. Его могут назначить в случае, если погибнут два человека и больше.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об усилении наказания.

Тест на зрелость гражданского общества

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА России), профессор, член-корреспондент РАН, первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ Николай Дайхес поддерживает предложенные строгие меры.

«Безусловно, я поддерживаю строгость наказания, потому что, с одной стороны, — достаточно серьезная проблема эпидемиологическая, с которой столкнулась наша страна и весь мир, с другой стороны, безусловно, у меня есть абсолютная уверенность, что мы с этой проблемой справимся. Потому что у нас в стране — одна из лучших, наверное, в мире санитарно-эпидемиологических служб. Сегодня это служба Роспотребнадора и подготовленная в этом плане медицина. <…> Все эпидемиологические решения, которые сегодня принимаются, — это все прописано, и это вещи, которые применяются на определенный случай. Поэтому, думаю, у нас все будет благополучно в отличие от наших, как принято говорить, партнеров в Европе и США. Видите, не всегда мы должны ругать нашу медицину: возникла сложная ситуация, и всем все ясно — как у нас и как там», — сказал Николай Дайхес.

С учетом подготовленности российских специалистов к борьбе с пандемией и принимаемых мер, нельзя забывать и об ответственности общества. Успех в предотвращении распространения пандемии зависит от каждого.

«Вся эта ситуация на мой взгляд — тест на зрелость нашего гражданского общества, и мы этот тест благополучно проходим, надо вам сказать. Люди заботятся друг о друге, думают друг о друге <…> В то же время у нас есть много молодежи, которая не совсем понимает, несмотря на все объявления и увещевания, что это все на самом деле не шутки. При всей нашей подготовке к этому и умению справляться с такими ситуациями, это на самом деле — очень серьезная история, и достаточно серьезные случаи бывают клинические. Они этого недопонимают пока», — отметил Николай Дайхес.

То, что сейчас происходит в стране, — вопрос не только зрелости общества, но и воспитания чувства ответственности внутри каждого из нас. Если ты ответственно относишься к себе и своему здоровью, значит ты так же относишься и к своей стране, и к согражданам. Николай Дайхес считает законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение карантина сигналом обществу.