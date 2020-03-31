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Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

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Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы. Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства», член Общественной палаты РФ Николай Дайхес считает, что предложенное наказание — сигнал обществу, а точнее — тем людям, которые безответственно относятся к происходящему в стране и мире из-за пандемии COVID-19. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Наказание за нарушение карантина

Депутаты Госдумы одобрили законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям, из-за которых массово заразились другие люди, грозит либо штраф в размере до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

Если нарушение приведет к смерти человека, размер штрафа составит до двух миллионов рублей. Срок лишения свободы за правонарушение может составить до пяти лет.

Максимальное наказание за нарушение карантина — семь лет лишения свободы. Его могут назначить в случае, если погибнут два человека и больше.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об усилении наказания.

Тест на зрелость гражданского общества

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА России), профессор, член-корреспондент РАН, первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ Николай Дайхес поддерживает предложенные строгие меры.

Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

«Безусловно, я поддерживаю строгость наказания, потому что, с одной стороны, — достаточно серьезная проблема эпидемиологическая, с которой столкнулась наша страна и весь мир, с другой стороны, безусловно, у меня есть абсолютная уверенность, что мы с этой проблемой справимся. Потому что у нас в стране — одна из лучших, наверное, в мире санитарно-эпидемиологических служб. Сегодня это служба Роспотребнадора и подготовленная в этом плане медицина. <…> Все эпидемиологические решения, которые сегодня принимаются, — это все прописано, и это вещи, которые применяются на определенный случай. Поэтому, думаю, у нас все будет благополучно в отличие от наших, как принято говорить, партнеров в Европе и США. Видите, не всегда мы должны ругать нашу медицину: возникла сложная ситуация, и всем все ясно — как у нас и как там», — сказал Николай Дайхес.

С учетом подготовленности российских специалистов к борьбе с пандемией и принимаемых мер, нельзя забывать и об ответственности общества. Успех в предотвращении распространения пандемии зависит от каждого.

«Вся эта ситуация на мой взгляд — тест на зрелость нашего гражданского общества, и мы этот тест благополучно проходим, надо вам сказать. Люди заботятся друг о друге, думают друг о друге <…> В то же время у нас есть много молодежи, которая не совсем понимает, несмотря на все объявления и увещевания, что это все на самом деле не шутки. При всей нашей подготовке к этому и умению справляться с такими ситуациями, это на самом деле — очень серьезная история, и достаточно серьезные случаи бывают клинические. Они этого недопонимают пока», — отметил Николай Дайхес.

Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

То, что сейчас происходит в стране, — вопрос не только зрелости общества, но и воспитания чувства ответственности внутри каждого из нас. Если ты ответственно относишься к себе и своему здоровью, значит ты так же относишься и к своей стране, и к согражданам. Николай Дайхес считает законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение карантина сигналом обществу.

«Наверное, предложенная строгость наказания соответствует моменту, что называется. Я думаю, это просто будет определенный сигнал для тех людей, которые относятся к подобного рода [ситуациям] безответственно. <…> Когда объясняют, ты же должен не только о себе подумать. Подумай о своей семье, у кого есть дети, о соседях — мы же живем в обществе. Я не думаю, что когда-то это дойдет до реальных историй — не могу прогнозировать здесь ни в плюс, ни в минус. Но это сигнал людям, чтобы они вели себя ответственно, и когда говорят [соблюдать ограничения], не надо ходить в этот момент на шашлыки — надо думать об окружающих», — резюмировал Николай Дайхес.

Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

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