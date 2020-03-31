Дайхес назвал уголовную ответственность за нарушение карантина сигналом обществу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы. Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства», член Общественной палаты РФ Николай Дайхес считает, что предложенное наказание — сигнал обществу, а точнее — тем людям, которые безответственно относятся к происходящему в стране и мире из-за пандемии COVID-19. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Наказание за нарушение карантина
Депутаты Госдумы одобрили законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям, из-за которых массово заразились другие люди, грозит либо штраф в размере до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Если нарушение приведет к смерти человека, размер штрафа составит до двух миллионов рублей. Срок лишения свободы за правонарушение может составить до пяти лет.
Максимальное наказание за нарушение карантина — семь лет лишения свободы. Его могут назначить в случае, если погибнут два человека и больше.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об усилении наказания.
Тест на зрелость гражданского общества
Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр отоларингологии медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА России), профессор, член-корреспондент РАН, первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ Николай Дайхес поддерживает предложенные строгие меры.
«Безусловно, я поддерживаю строгость наказания, потому что, с одной стороны, — достаточно серьезная проблема эпидемиологическая, с которой столкнулась наша страна и весь мир, с другой стороны, безусловно, у меня есть абсолютная уверенность, что мы с этой проблемой справимся. Потому что у нас в стране — одна из лучших, наверное, в мире санитарно-эпидемиологических служб. Сегодня это служба Роспотребнадора и подготовленная в этом плане медицина. <…> Все эпидемиологические решения, которые сегодня принимаются, — это все прописано, и это вещи, которые применяются на определенный случай. Поэтому, думаю, у нас все будет благополучно в отличие от наших, как принято говорить, партнеров в Европе и США. Видите, не всегда мы должны ругать нашу медицину: возникла сложная ситуация, и всем все ясно — как у нас и как там», — сказал Николай Дайхес.
С учетом подготовленности российских специалистов к борьбе с пандемией и принимаемых мер, нельзя забывать и об ответственности общества. Успех в предотвращении распространения пандемии зависит от каждого.
«Вся эта ситуация на мой взгляд — тест на зрелость нашего гражданского общества, и мы этот тест благополучно проходим, надо вам сказать. Люди заботятся друг о друге, думают друг о друге <…> В то же время у нас есть много молодежи, которая не совсем понимает, несмотря на все объявления и увещевания, что это все на самом деле не шутки. При всей нашей подготовке к этому и умению справляться с такими ситуациями, это на самом деле — очень серьезная история, и достаточно серьезные случаи бывают клинические. Они этого недопонимают пока», — отметил Николай Дайхес.
То, что сейчас происходит в стране, — вопрос не только зрелости общества, но и воспитания чувства ответственности внутри каждого из нас. Если ты ответственно относишься к себе и своему здоровью, значит ты так же относишься и к своей стране, и к согражданам. Николай Дайхес считает законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение карантина сигналом обществу.
«Наверное, предложенная строгость наказания соответствует моменту, что называется. Я думаю, это просто будет определенный сигнал для тех людей, которые относятся к подобного рода [ситуациям] безответственно. <…> Когда объясняют, ты же должен не только о себе подумать. Подумай о своей семье, у кого есть дети, о соседях — мы же живем в обществе. Я не думаю, что когда-то это дойдет до реальных историй — не могу прогнозировать здесь ни в плюс, ни в минус. Но это сигнал людям, чтобы они вели себя ответственно, и когда говорят [соблюдать ограничения], не надо ходить в этот момент на шашлыки — надо думать об окружающих», — резюмировал Николай Дайхес.