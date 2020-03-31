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Вирусолог объяснила рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи

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Вирусолог объяснила рост числа зараженных коронавирусом среди молодежиМосква, 31 марта. Коронавирусом начали больше заражаться молодые россияне. Об этом говорит статистика, представленная сегодня оперативным штабом Москвы. 

Согласно представленным данным, почти 35% новых пациентов, заразившихся COVID-19 — люди в возрасте от 18 до 40 лет. Все они находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь.

По мнению врача-вирусолога Евгении Сельковой, рост числа молодых заболевших в России может быть связан с возросшим числом проводимых тестов на COVID-19. Эксперт объяснила, что в молодом возрасте коронавирус переносить намного легче, иногда он протекает вообще бессимптомно, пишет «Вечерняя Москва».

Помимо этого, причина того, что коронавирус «помолодел», по мнению Сельковой, может быть связана с тем, что он постоянно мутирует, ищет пути выживания. 

«Он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным», — добавила врач. 

Напомним, за последние сутки в 24 регионах России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания, таким образом, составило  2 тыс. 337 случаев коронавируса. Выздоровел 121 пациентов. 17 человек умерли.

Для предупреждения распространения инфекции в России, в частности, приняли решение полностью закрыть границу, населению предписано соблюдать режим самоизоляции, не покидать жилища без крайней надобности. Те, кто прибыл в Россию из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими, обязаны соблюдать строгий карантин. За его нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. 

Вирусолог объяснила рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи

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