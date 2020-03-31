Вирусолог объяснила рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи

Москва, 31 марта. Коронавирусом начали больше заражаться молодые россияне. Об этом говорит статистика, представленная сегодня оперативным штабом Москвы.

Согласно представленным данным, почти 35% новых пациентов, заразившихся COVID-19 — люди в возрасте от 18 до 40 лет. Все они находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь.

По мнению врача-вирусолога Евгении Сельковой, рост числа молодых заболевших в России может быть связан с возросшим числом проводимых тестов на COVID-19. Эксперт объяснила, что в молодом возрасте коронавирус переносить намного легче, иногда он протекает вообще бессимптомно, пишет «Вечерняя Москва».

Помимо этого, причина того, что коронавирус «помолодел», по мнению Сельковой, может быть связана с тем, что он постоянно мутирует, ищет пути выживания.

«Он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным», — добавила врач.

Напомним, за последние сутки в 24 регионах России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания, таким образом, составило 2 тыс. 337 случаев коронавируса. Выздоровел 121 пациентов. 17 человек умерли.

Для предупреждения распространения инфекции в России, в частности, приняли решение полностью закрыть границу, населению предписано соблюдать режим самоизоляции, не покидать жилища без крайней надобности. Те, кто прибыл в Россию из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими, обязаны соблюдать строгий карантин. За его нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.