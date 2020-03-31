В ДНР опасаются, что после принятия на Украине закона о земле ВСУ пойдут в наступление

Принятие закона о продаже сельскохозяйственных земель произошло на фоне глубокого кризиса на Украине, пандемии нового коронавируса и введения чрезвычайной ситуации в ряде областей. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Валерий Скороходов.

Продажа земли

Верховная рада Украины приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За законопроект проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Этот документ не поддержали фракции «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группа «За будущее».

Украинские власти готовят земельную реформу, которая дает возможность открыть рынок земли. Ожидается, что реформа будет запущена осенью следующего года. При этом подавляющее большинство украинцев выступают против отмены ранее действовавшего моратория. Они ожидают, что большую часть земли скупят иностранцы и олигархи. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

Мораторий на продажу земли на Украине действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

Наступление на Донбасс

Как отметил Валерий Скороходов, весь мир увидел реализацию «очередной аферы режима Зеленского». Депутат ДНР заметил, что принятие «земельного закона», вероятно, было одним из условий победы Зеленского в президентской гонке.

«Примечательно, что принятие закона произошло на фоне глубокого кризиса на Украине, пандемии нового коронавируса и введения чрезвычайной ситуации в ряде областей. Понятно, что главной причиной стало получение транша от Международного валютного фонда. И судя по тому, что мы уже видели в прошлом, для граждан Украины это обернется только новыми потерями, кризисами и убытками. Денег МВФ они, как обычно, не увидят. Земля будет распродана и, опять-таки, вряд ли достанется украинцам», — пояснил он.

Более того, депутат назвал принятие закона очередным шагом к распаду Украины и разделу ее западными «партнерами». Эти «партнерские» отношения со странами Запада ведут к уничтожению Украины как государства, уверен политик.

«Вселяет тревогу тот факт, что подобные инициативы со стороны украинского руководства, как правило, приводят к обострению на линии соприкосновения и увеличению [количества] обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик. Наверняка Киев предпримет все усилия, чтобы отвлечь внимание общественности от этого непопулярного закона, так что республикам нужно учитывать этот факт и быть наготове», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «сдаче» страны. По ее мнению, все было сделано «по-воровски», в период пандемии коронавируса и серьезного финансового кризиса.