Госдума разрешила всем регионам РФ вводить налог для самозанятых

Москва, 31 марта. Все регионы РФ, начиная с июля смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Госдумы.

Парламентарии считают, что это позволит россиянам легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: через онлайн-регистрацию и с налоговой ставкой в 4% или 6% от дохода, сообщает РИАМО. Напомним, налог на профессиональный доход должны платить специалисты, которые работают на себя, не используют труд наемных работников и зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год.

С 1 января минувшего года НПД был введен ввели в в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года это правило распространилось еще на 15 регионов РФ.