Справороссы на время пандемии COVID-19 переориентируются с политики на соцсферу

Москва, 31 марта. Партия «Справедливая Россия» на время пандемии коронавируса приостанавливает политическую деятельность и сосредоточит свои усилия на помощи гражданам, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Наша партия продолжает свою работу. Ни о каком прекращении политической деятельности речи не идет. Это невозможно. А вот политическую борьбу самое время прекратить. Нужно отбросить политические разногласия и всем вместе бороться с главным врагом — коронавирусом и социально-экономическими последствиями пандемии. Это самое важное!», — уточнил Сергей Миронов.

Накануне Миронов объявил, что Центры защиты прав граждан «Справедливой России» оперативно занялись вопросами соблюдения трудовых прав людей, находящихся на карантине, в вынужденных отпусках, оказывают помощь в получении необходимых лекарств, льгот и новых мер господдержки. Кроме того, члены партии проводят волонтерскую работу, помогают социальным службам.

«Как избежать ущемления своих трудовых прав при переходе на удаленную работу? Как не допустить увольнения и сокращения зарплаты под предлогом коронавируса? Как вернуть деньги за авиабилет или турпутевку, которыми в нынешней ситуации уже не воспользоваться? Куда жаловаться на отсутствие необходимых лекарств и завышение цен на них? Вот что сегодня волнует людей больше всего. Этим и нужно заниматься», — заключил Сергей Миронов.

На вторник, 31 марта, в РФ зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 55 выздоровели. Всего зараженных 2337 человек в 73 регионах, большинство заболевших — в Москве.

В общественном транспорте регулярно проводят дезинфекцию всех поверхностей, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19.

В столичном регионе действует строгий режим карантина, местные жители должны оставаться дома. Они могут выйти на улицу только в случае крайней необходимости — за продуктами и лекарствами, медицинской помощью.

Кафе, рестораны, торговые центры, буфеты закрыты. Исключением являются точки общественного питания, которые готовят еду на вынос и занимаются доставкой на дом. Также закрыты точки розничной торговли кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправочных станций.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, ужесточающий административную и уголовную ответственность за нарушение карантина, а Минюст предложил временно запретить заключение и расторжение браков в России.