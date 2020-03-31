Пережившая развод Собчак возмутила подписчиков советами по сохранению семьи на карантине

Москва, 31 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram, чтобы поделиться с аудиторией советами по сохранению семьи на карантине. Пользователей Сети возмутило, что рекомендации дают супруги, которые сами не смогли сберечь предыдущие браки.

«Ходят слухи что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас — мы дадим вам несколько интересных советов», — написала Собчак, анонсируя прямой эфир.

Фолловеры «блондинки в шоколаде» напомнили ей, что она не только не сохранила первый брак, но и со вторым мужем живет совсем недавно.

«Дожили. Собчак будет учить нас, как сохранить семью», — возмутился vik.pimenov.

«Ну вы-то профессионалы по части «как сохранить семью и не развестись», — саркастично отметила victoria_razumovskaya.

«Сказал человек, как не развестись, только что пройдя развод. С ума сойти, советчица года!!!» — прокомментировала donnaminnik.

«А вы типа опытная — 25 лет в одном браке?» — спросила ta_bel70.

«Вы две минуты замужем и советы раздаете? Смешная вы», — написала yanaraskin.

«С чего вы решили, что можете дать дельные советы о том, как не развестись?! За плечами уже один развод, во втором браке без году неделя», — напомнила olga_nest_.

«Вы сначала просидите вдвоем хоть неделю», — призвала tatiana.grushko.

Отметим, что прямой эфир Собчак и Богомолова не обошелся без скандала. В какой-то момент на стриме появилась мать телеведущей Людмила Нарусова, которая отругала дочь и ее мужа за пьянство в самоизоляции, пишет Kp.ru.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Ранее телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Для Богомолова брак с Собчак тоже стал вторым — до этого он был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой развелся в 2018 году.