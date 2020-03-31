Кравцов рассказал, как наладить образовательный процесс для российских школьников

Москва, 31 марта. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, как наладить образовательный процесс для школьников в условиях эпидемии коронавируса.

Министр заявил, что ведомство готово к разным сценариям развития событий. Все возникающие вопросы последовательно решаются.

«Организация образовательного процесса вызывает сложности. Есть сложности технические, методологические. Поэтому прошу всех учителей и родителей зайти наш сайт Минпросвещения и посмотреть рекомендации», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что там описаны способы коммуникации с педагогами, в том числе использование сервисов электронной почты.

Кравцов призвал родителей использовать образовательные платформы — Российскую электронную школу, Московскую электронную школу (МЭШ). Весь необходимый образовательный контент опубликован на сайте Минпросвещения, резюмировал глава ведомства.

Напомним, что с 23 марта до 12 апреля во всех регионах России школы переходят на каникулы и дистанционные формы обучения. Такое решение было принято на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. В Москве, где больше всего зараженных, только 5% от числа всех заболевших — дети.