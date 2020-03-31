Познер рассказал, как отпразднует день рождения на карантине

Москва, 31 марта. Известный журналист и теле- и радиоведущий Владимир Познер рассказал, как собирается праздновать свой день рождения в условиях карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. 1 апреля ему исполнится 86 лет.

Познер ушел на самоизоляцию задолго до того, как власти России, а также мэр Москвы Сергей Собянин объявили о введении ограничительных мер для того, чтобы не допустить быстрого распространения инфекции.

Телеведущий на самоизоляции проводит время с пользой: общается с супругой, разбирает бумаги, смотрит сериалы и читает книги. Несколько раз он выбирался из дома за продуктами, а также пользовался услугами доставки.

Труднее всего журналисту дается отсутствие встреч с друзьями, отмечает РИА SM News. Особенно в преддверии дня рождения. По словам Познера, особо пышного празднества не будет, он собирается провести вечер в компании жены.

«Откроем бутылку очень хорошего вина, хорошо поужинаем и так далее. Точно мы не будем устраивать никакого празднества. Это будет даже интересно. Я думаю, что мое 86-летие запомнится мне надолго», — подчеркнул Познер.

По последним данным, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Более 30 регионов уже перешли на режим самоизоляции, пишет «Царьград».