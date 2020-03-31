Милонов призвал ужесточить наказание за призывы к игнорированию самоизоляции

Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что власти должны ужесточить наказание для тех, кто призывает к игнорированию режима самоизоляции в условиях пандемии COVID-19.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим всеобщей самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Он начинает действовать с 31 марта и полностью повторяет столичный сценарий (в Москве он действует с 30 марта).

Жители городов, в которых введены особые карантинные меры, могут покидать свои дома только для похода на работу или к врачу, для того, чтобы выбросить мусор, купить продукты первой необходимости и выгулять домашнее животное, причем на расстоянии не более 100 метров от дома. При этом жителям предписывается соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах.

Комментируя распоряжения Александр Беглова и мэра Москвы Сергея Собянина, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что предпринятые меры полностью отвечают сложившейся ситуации с распространением COVID-19 и должны соблюдаться всеми разумными жителями России.

«Но естественно, что хвостики нашей либеральной оппозиции видны и в момент пандемии. Они пытаются любое действие направить против властей, направить в свою пользу, поэтому в соцсетях уже можно наткнуться на призывы к людям не слушаться, игнорировать предложенные меры безопасности. Хотя очевидно, что режим был введен абсолютно так же, как в европейских странах, где наши тухлые революционеры получают деньги. То, что предпринято сейчас — это необходимость, поскольку мы знаем, что инкубационный период длится две недели, и таким образом те, кто еще не заболел, но является носителем, представляют реальную опасность для окружающих», — поясняет парламентарий.

Именно по этой причине власти ввели режим самоизоляции, так как за две недели все реальные случаи заболевания будут выявлены, и круг общения заразившихся будет определен, что не позволит инфекции распространиться на большое количество жителей.

«Но самое опасное в том, что в противном случае (если вдруг произойдут массовые протесты. — Прим. ФАН) жизни ответственных, нормальных людей будет угрожать опасность, потому что вот эти хомяки, которые всегда что-то требуют, будут разносить заразу и не обеспечат выполнения необходимых мер. Правила должны работать для всех. Поэтому все публичные призывы не слушаться и нарушать режим самоизоляции, то есть подвергать жизнь других людей опасности, должны жестко пресекаться. Нужно в социальных сетях, в Интернете моментально такие призывы купировать и наказывать тех, кто призывает людей, по сути дела, рисковать своей жизнью и жизнями других», — заключил Милонов.

Напомним, Санкт-Петербург стал семнадцатым регионом, в котором было ограничено передвижение жителей для профилактики распространения нового коронавируса. Накануне эту меру приняли власти Чечни, Москвы, Подмосковья и ряда других регионов.