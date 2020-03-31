Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Лондон, 31 марта. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл готовятся официально начать независимую от королевской семьи жизнь. В честь такого события пара опубликовала прощальный пост в своем Instagram-аккаунте.

В январе герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем намерении снять полномочия членов королевской семьи и добиться финансовой независимости. После долгих обсуждений супруги получили такое право, а датой начала нового этапа их жизни было определено 31 марта.

Поступок супругов получил название «Мегзит» по аналогии с Брекситом (выход Британии из ЕС). Как отмечает НСН, пару лишат титулов.

Принц и его жена уже простились с поклонниками в Instagram, где в аккаунте под названием Sussex Royal объявили, что больше не будут его вести. Пара в сообщении заострила внимание на пандемии коронавирусной инфекции, которая унесла жизни более 37 тысяч человек в 170 странах мира.

«Спасибо этому сообществу, за поддержку, вдохновение, совместные обязательства на благо всего хорошего в мире», — написали они.

Супругов, по всей видимости, обойдут стороной финансовые проблемы. Они уже стали получать предложения о работе и участии в различных проектах. Например, Маркл заключила контракт с компанией Disney, которая в обмен на закадровый дубляж перечислит средства благотворительной организации «Слоны без границ». Как передает Infox.ru, герцогиня давно уже помогает странам третьего мира.

Супруги сейчас находятся в Канаде, которую не могут покинуть из-за карантина.