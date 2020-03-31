Шерин объяснил, почему Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС из-за коронавируса

Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что ситуация, при которой правительству потребуется использовать предоставленные ему полномочия по введению режима ЧС, не возникнет. Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, разрешающий кабмину вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для борьбы с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ГД, соответствующий закон был принят сразу в первом, втором и третьем чтениях.

Закон предоставляет кабинету министров право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России. Список причин, разрешающих введение ЧС, расширен под эпидемию коронавируса: распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, скорее всего, столь критической ситуации, при которой правительству придется вводить режим ЧС на всей территории страны, не возникнет, поскольку власти принимают все необходимые меры по ограничению распространения коронавируса. Однако в настоящее время такие полномочия правительству необходимы, и причина тут одна: прекращение на время карантина работы Госдумы, пояснил Шерин.

«В связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Государственная дума какое-то время не сможет собираться, поэтому полномочия по введению чрезвычайной ситуации переданы правительству. Уверен, ситуация, при которой правительство вынуждено будет воспользоваться этой возможностью, не возникнет», — отметил он.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, ужесточающий административную и уголовную ответственность за нарушение карантина, а Минюст предложил временно запретить заключение и расторжение браков в России.

На вторник, 31 марта, в РФ зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались, 55 выздоровели. Всего зараженных 2337 человек, большинство заболевших — в Москве.