Госдума одобрила поправки о наказании за фейки об эпидемии

Москва, 31 марта. Распространение юридическим лицом посредством средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях в России, может караться штрафами вплоть до 10 миллионов рублей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Государственная дума приняла во вторник.

Изменения будут внесены в статью 13.15 КоаП «Злоупотребление свободой массовой информации», в ней появятся новые части 10.1 и 10.2. Распространение фейков об эпидемии для юридических лиц обернется штрафом от одного миллиона 500 тысяч рублей до трех миллионов рублей. В случае, если опубликованные сведения привели к смерти или массовым беспорядкам, сумма штрафа достигнет пяти миллионов. Такую же сумму будут вынуждены заплатить люди, из-за публикаций которых нарушилась работа объектов жизнеобеспечения, связи или промышленности.

За повторное нарушение — штраф от пяти до 10 миллионов рублей. Также парламент принял поправки о наказании для физических лиц. Как пишет ТАСС, максимальное наказание для них — ограничение свободы на пять лет.

Напомним, некоторые представители российской либеральной общественности, а также либеральные СМИ активно распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику в России. Распространением фейков о COVID-19 активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсирует Ходорковский.

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении вышеуказанных лиц и СМИ по факту распространения фейковой информации о коронавирусе. Позже Роскомнадзор сообщил, что российские СМИ и соцсети удалили недостоверные публикации об эпидемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что требование Генпрокуратуры РФ исполнили все ресурсы, кроме YouTube и Instagram.