Эрдоган бросил турецкий бизнес на съедение коронавирусу

Коронавирус и неэффективная экономическая политика президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана поставили турецкий бизнес на грань банкротства. Главный удар принял на себя туризм.

Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей из Стамбула и Анталии.

«Наши клиенты отменили очень много броней. Где-то 10-12 отказов уже. Из Италии, Америки», — говорит корреспонденту ФАН администратор гостиницы в стамбульском районе Султанахмет Тонер Джоглга.

Половина номеров гостиницы пустует третью неделю, руководство в шоке. Сотрудники изо всех сил пытаются удержать последних клиентов.

«Люди спрашивают: «Что нам делать?» Мы отвечаем: «Мы готовы отложить вашу бронь вплоть до открытия государственных границ. До июня, августа — когда эпидемия спадет, вы можете приехать».

Предложением воспользовались шесть человек, говорит Тонер.

«Первый раз мы столкнулись с такой ситуацией, — обескуражен мужчина. — Я надеюсь, мы переживем это».

Турция вошла в десятку стран — лидеров по количеству людей, пострадавших от вируса COVID-19. Уже неделю число заболевших с каждым днем увеличивается на полторы — две тысячи и, по последним данным главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, насчитывает 15679 человек и 277 погибших. Большинство пострадавших от инфекции — жители Стамбула — 8882 и 117 человек соответственно. Самый посещаемый город мира опустел — туристов нет.

Из-за отсутствия продаж магазины закрываются один за другим. Местные жители сделали запас продуктов и сидят дома — штрафы за нарушение карантина доходят до 485 долларов США. В соцсетях гуляет видеоролик о том, как турецкий шеф-повар Бурак Оздемир раздает нуждающимся запасы продуктов из своего ресторана.

«Люди боятся, что вирус так распространится, что пойдешь магазин и заразишься!» — говорит жительница Стамбула Ольга Эркек.

Магазин бытовой техники в районе Фатих готов закрыться в любой день.

«Обычно у нас 15-16 покупателей в день, а сейчас никого. Это большая проблема!» — переживает Эдже.

Из-за вспышки эпидемии даже старейший в мире крытый рынок Гранд-Базар перестал принимать посетителей.

«У нас сейчас никакого бизнеса, — говорит продавец по имени Дервиш. — Правда. Мы ждем, что будет катастрофа».

Еще хуже ситуация на Средиземноморском побережье. Курортная Анталия словно вымерла — после обеда на улицах и пляжах ни души. Общественные и образовательные заведения, торговые центры, половина госучреждений и банков, как и во всей стране, закрыты. Магазины работают полдня. Автобусы и трамваи ходят редко.

«Никто сюда не приезжает, как работать? — жалуется корреспонденту ФАН таксист Уфук. — Все магазины, крупные торговые центры закрыты!».

Молодой человек говорит: клиентов нет уже второй месяц.

«Я напуган, конечно, есть риск заразиться, но мне нужна работа!» — восклицает он.

По оценкам турецких профсоюзов, минимум 100 тысяч работников туристической сферы Анталии скоро останутся без работы. Аэропорт уже распустил основной персонал по домам, говорит его сотрудник Угур Дунгуз. К счастью, с сохранением зарплаты.

«Начальство сказало: никаких массовых скоплений в аэропорту, идите домой, там безопасно. Вот и сижу дома, смотрю телевизор, фильмы, — говорит молодой человек. — Все общественные места, заведения закрыты. Можно только гулять вокруг них, что еще я могу делать?»

Чтобы сходить в магазин, житель Антальи вооружился перчатками и дорогой медицинской маской, купленной через Интернет.

«В аптеках таких масок вы не найдете», — сказал он.

Заходим в сетевую аптеку Анталии. Фармацевты разводят руками: масок нет в продаже вторую неделю. Их можно найти разве что в медпунктах.

«Нам невыгодно их заказывать сейчас. Цены выросли в разы. Пять масок в одной упаковке нам обойдутся в 180 лир. Мы просто не сможем их в итоге продать!» — рассказала корреспонденту ФАН фармацевт.

Угуру еще повезло. Большинство турков разделило участь шеф-повара ресторана отеля в центре Анталии. Недавно Умит Банджеджиоглу в одночасье остался без работы. В растерянности мужчина коротает время в сквере у Часовой башни.

«Десять дней у меня уже нет работы. Отправили на все четыре стороны, потому что отель закрыли. И денег, соответственно, тоже не платят, потому что туристов нет», — обреченно вздыхает житель Анталии.

Вопрос «на что жить?» волнует Умита больше, чем разгул эпидемии. Скорее всего, шеф-повару ресторана придется уехать к родителям в Адану.

«Мы правда в растерянности! У нас такая система: если вы на одном месте проработали три года, вы можете попросить помощи у государства, а другие, получается, не могут рассчитывать ни на какую страховку. При этом многие отели открываются только на полгода!» — возмущается он. — У меня есть друзья с двумя детьми, они снимают жилье, им не хватает еды. Правительство не поддерживает их, пока у них нет работы. Как им выживать?»

Из-за коронавируса в стране разоряются турфирмы, закрываются отели. Так, любимый российскими туристами пятизвездочный отель в Кемере уже выставлен на продажу. По данным турецких профсоюзов, сотрудников или увольняют с минимальным выходными пособием, или отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Эпидемия в Турции обрушила продажи в магазинах на 70%. Эту лавку восточных сладостей хозяин из Азербайджана открыл месяц назад специально к началу летнего сезона — в самом проходном месте, рядом с новой Набережной. Сегодня здесь должны были работать кофейня и ресторан.

«А в итоге мы оказались по уши в долгах за какую-то неделю. Оптовики уже и товар не приносят. Моментальный шок!» — рассказывает подавленный ситуацией продавец Фикрет Юсуф.

Фундук по 80 лир за килограмм, у оптовиков, говорит, закупает по 75.

«Ценники почти за себестоимость. Даже доллар не зарабатываем, 70-80 центов. То есть таких накруток нету, что туристу отдельная цена, местном отдельно. То, что написано это для всех» — показывает он рукой на ценники.

Если так пойдет и дальше, придется возвращать товар поставщику и закрываться, говорит Фикрет. Последняя надежда — на помощь правительства. Пока житель Анталии ее не видит.

«Будем до последнего терпеть», — сказал он.

Хозяин лавки изделий из серебра в Анталии ждет, что правительство освободит владельцев магазинов от уплаты аренды на время эпидемии.

«Ели мы не зарабатываем, чем нам платить? Моя жена работает школьной учительницей. Сейчас она сидит дома. Ей дают скромное месячное пособие, этого достаточно для моих двух маленьких детей. Мы ждем, — говорит корреспонденту ФАН Джемиль Вургун. — Если бы моя жена не работала, у меня были бы огромные проблемы!»

В прошлом году уровень безработицы в стране вырос до 14%, сообщает Институт статистики Турции. Учитывая, что доля туризма в экономике страны — 13, цифры первого квартала 2020-го обещают быть сенсационными. Турки готовятся к экономическому бедствию и призывают Эрдогана спасти бизнес и главное — предоставить гражданам меры социальной поддержки.