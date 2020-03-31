В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 31 марта. 500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.

Сообщается, что восемь пациентов умерли в четырех регионах страны. Полностью выздоровели 55 заболевших. Почти 35% заболевших — люди в возрасте от 18 до 40 лет, около 40% пациентов — в возрасте от 40 до 65 лет. Оставшиеся 20% — россияне старше 65 лет, примерно 5% — дети. В оперштабе подчеркнули, что все заболевшие госпитализированы. Под наблюдением находятся и близко контактировавшие с ними люди.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания в России составило 2 тыс. 337 случаев коронавируса в 73 регионах страны. 121 пациент выздоровел. 17 человек скончались.