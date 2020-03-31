Варнава объяснила, почему никогда не выйдет замуж

Москва, 31 марта. Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, почему отказалась от идеи выйти замуж. Размышлениями на тему брака она поделилась на шоу «Минаев Live» в Instagram-эфире.

Варнава уже около семи лет состоит в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Год назад артистка уверяла поклонников, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного, но просто тянет с планированием свадьбы, а затем и вовсе отказалась от брака.

«Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная», — объяснила это решение Варнава.

Звезда комедийного шоу призналась, что просто не создана для брака.

«Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая, никому не нужная дева. И это тоже правда», — с юмором отметила артистка.

По словам Варнавы, ее мама уже отчаялась ждать замужества дочери.

«Она сказала: «Ты замуж не вышла, и я очереди из претендентов ни разу не видела». Тоже права!» — подчеркнула юмористка.

Кроме того, Варнава рассказала, что ее мама вышла замуж за папу в 18 лет, и родители прожили вместе 55 лет. Создать такой же крепкий союз 35-летняя актриса не рассчитывает.

«Я не встречу такого мужчину», — подытожила она.

Отметим, что среди поклонников Варнавы ранее ходили слухи о ее романе с коллегой по Comedy Woman — Александром Гудковым. Артистка рассказала, что всегда любила Гудкова, но их общение никогда не переходило за рамки приятельства и профессионального интереса. При этом юмористы признались, что видели друг друга голыми.