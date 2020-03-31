СК РФ проверит заявление протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках»

Москва, 31 марта. Следственный комитет РФ начал проверку в отношении протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс, священнослужитель сделал в феврале на встрече с участниками православного сообщества. Правоохранители организовали проверку по статье «Возбуждение ненависти и вражды».

Отметим, что ранее МВД РФ начало проверять слова протоиерея. Заявление с требованием обратить внимание на заявление Смирнова направила юрист Екатерина Гордон. Она же написала и в СК РФ, и прокуратуру.

Как напоминает «Ридус», Смирнов объявил, что живущие вне брака с мужчинами женщины — «временная утеха». Россиянки, по его мнению, не понимают, что такое настоящий брак. Протоиерей подчеркнул, что ему жаль гражданских жен, с которыми «обращаются как с мусором» и «бросают через три-пять лет».

Высказывание вызвало бурную реакцию общественности, отмечает НСН. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что церковь должна вдохновлять людей, а не быть воинствующей и тем более не опускаться до таких унижений. Депутат отметила, что не все современные женщины вступают в официальный брак и имеют на то свои причины. Однако это обстоятельство не должно давать церкви право вести с ними войну.