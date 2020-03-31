Великобритания рискует потерять урожай из-за оттока украинской рабочей силы

Киев, 31 марта. Китайский коронавирус может стать причиной нехватки продуктов питания в Великобритании. Как пишет The Guardian, одним из первых эффектов глобальной пандемии стал массовый отток иностранных рабочих, «переходящий в нечто похожее на бегство».

Главный редактор веб-проекта «На Линии», журналист Виктор Мараховский считает, что из-за этого фрукты и овощи на британских полях могут остаться несобранными. Как пишет РИА Новости, власти пытаются заполнить 90 тысяч срочных вакансий. По словам представителя одного из крупнейших поставщиков рабочей силы, они рассчитывали на Украину, но «Украина продлила блокаду границ до 23 апреля».

«В итоге мы остались с Румынией, у которой нет самолетов, Литвой, закрывшей границы, и единственным лучиком надежды — Болгарией», — подчеркнул он.

Мараховский напомнил, что в Соединенном Королевстве еще в начале 2010-х годов наблюдалась огромная зависимость от рабочей силы, прибывающей из стран Восточной Европы.

«Желающих стать инженерами-электриками, физиками-ядерщиками и математиками-теоретиками устойчивый недобор, и эти ниши приходится заполнять ввозными мозгами (которые хоть на приличных зарплатах и в галстуках, но, в сущности, те же заробитчане)», — написал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Россия приостановила пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры.