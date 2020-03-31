Украинский политолог назвал «сдачу» Зеленским страны отправной точкой для нестабильности

Продажа украинской земли будет происходить ради погашения предшествующего кредита и набежавших по нему процентов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин, комментируя принятый накануне закон о продаже сельхозземель.

Сдача Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады «сдали» страну после принятия закона, разрешающего продажу сельхозземель. Такое заявление сделала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» – написала она.

Тимошенко отметила, что это было сделано «по-воровски»: «поздней ночью, во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса».

По ее словам, утверждение законопроекта не остановили «ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней». Она добавила, что власти таким образом отдали 72% территории страны «зарубежным мошенникам», и такое решение назвала преступлением против страны.

«Украину втолкнули в МВФ»

Как отметил Евгений Голышкин, вчерашний день стал решающим для Украины. Люди и земля — это высшая ценность для любого уважающего себя государства, напомнил он.

«Но что мы увидели под покровом ночи в Верховной раде Украины? Мы увидели, как объединенные псевдопатриоты вталкивают Украину вместе с народом в мировую лавку под названием МВФ. Цинизм ситуации заключается в том, что продажа земли будет происходить ради погашения предшествующего кредита и набежавших по нему процентов в кредит, за который будут рассчитываться будущие поколения, а в это время земля будет уходить «из под ног» народа в чужие руки через наработанные серые схемы», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт заметил, что украинский народ помнит, под какими лозунгами Зеленский вел свою избирательную кампанию на телеэкранах и на митингах. «Сделаем их вместе!» — звучал слоган с намеком на команду Петра Порошенко, которую якобы призовет к ответу Зеленский и его команда за миллиардные хищения, войну и становление диктатуры.

«На деле же данный слоган вылился в то, что объединенная команда Порошенко и Зеленского «сделала вместе» весь украинский народ! Продажа земли станет новой отправной точкой нестабильности ситуации в Украине. Самые разные силы будут создавать ситуативные союзы ради блокировки данного решения. Показательно, что радикальные националисты как-то совсем тихо себя ведут в такой, казалось бы, важной ситуации для их специфического «патриотизма». Это в очередной раз наталкивает на мысль, что они абсолютно не самостоятельны и выполняют политические задачи, спущенные сверху с Банковой. Та в свою очередь получает задачи из Брюсселя и Вашингтона», — пояснил Евгений Голышкин.

Складывающуюся ситуацию украинский политолог описал коротко: «колонизация на марше, распродажа Украины оптом и в розницу, а после нас хоть потоп!»