В Госдуме назвали оптимальным введенный Собяниным режим изоляции

Москва, 31 марта. Меры, которые принимаются в Москве для борьбы с распространением коронавируса, являются оптимальными и оправданными. Об этом заявила член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я считаю, что меры, которые ввел мэр Москвы Сергей Собянин, оправданы», — сказала она.

Оценивая жесткость этих мер, Бессараб напомнила, что гражданам, не обязанным находиться на постоянном карантине, никто не запрещал совершать жизненно необходимые действия, например, заказывать продукты, выходить в аптеку или выгуливать животных.

«Это оптимальные меры для того, чтобы нам ощущать себя социально активными, но при этом дистанцироваться и соблюдать самоизоляцию», — отметила парламентарий в беседе с издание iReactor.

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, столичные власти очень своевременно приняли решение ввести меры, препятствующие распространению коронавируса. Кроме того, она отметила, что и россияне стали более сознательно относиться к эпидемии, увидев в Сети видео из Италии и США, на которых простые люди рассказывают, насколько все серьезно.

«Пока людей каким-то образом не напугаешь и не расскажешь всю правду, никто не верит и считает, что мимо них это пройдет», — подчеркнула Журова.

Парламентарий напомнила, что при этом многие не вняли призывам властей и в минувшие выходные пошли на шашлыки. В связи с этим жесткие меры пришлось ввести и губернатору Ленобласти, а также другим регионам. Журова призвала сознательнее относится к рекомендациям.

«В этом отношении нужно быть ответственнее. Эти две недели не так сложно пережить», — подытожила депутат.

В Москве ужесточенный режим самоизоляции ввели с 30 марта, напоминает НСН. Соблюдать новые правила должны все жители столицы, независимо от возраста. Подобные режимы вслед за Москвой ввели в Петербурге и других регионах РФ, например, Башкирии, пишет «ФедералПресс».