Вице-мэр поблагодарила Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Чене, 31 марта. Вице-мэр итальянского города Чене в области Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила специалистов из России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Представитель властей подчеркнула, что в период пандемии в мире нет барьеров и границ, люди сообща сражаются с «невидимым врагом», из-за которого многие потеряли родных.

«Спасибо за все, спасибо за вашу помощь, спасибо за то, что вы рядом с нами. Вы оставили вашу страну и ваши семьи, чтобы быть рядом с нами, и мы этим глубоко тронуты», — обратилась политик к российским военным.

Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Как сообщает «Царьград», заболевание унесло жизни уже около 11 тысяч человек, зафиксировано свыше 100 тысяч случаев заражения.

Помощь европейской стране была оказана после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию отправились российские медики, эпидемиологи и вирусологи, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Комментируя военно-гуманитарную помощь, итальянский политик Антонио Рацци​​ призвал немедленно снять антироссийские санкции. Бывший член обеих палат итальянского парламента высоко оценил оказанную Россией поддержку.

Тем временем эксперты все больше склоняются ко мнению, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай, где впервые зафиксировали вспышку заболевания.

Российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал НСН, что спад коронавируса, по его мнению, будет летом.