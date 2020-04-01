Как распространение коронавируса отражается на наших жизнях? Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Что происходит в мире в условиях COVID-19? Борьба с вирусом или обвинения в наркотерроризме, что выбирают в США? На какие хитрости идут журналисты, чтобы транслировать новости для всех? Подробнее об этом и других новостях расскажет Александр Малькевич в программе «Слово на свободе».

25 марта Владимир Путин обратился к нации.

Ситуация сейчас непростая, очень много распространяется разного рода фейков, и крайне важно, что к народу обращается первое лицо, развенчивая все мифы и обозначая ориентиры нашего движения вперед. В своем обращении Путин предложил целый пакет действенных социальных мер. Президент призвал оставаться дома, а правительство очень оперативно и грамотно готово поддержать россиян в этом. Минкомсвязи запустило портал «Все онлайн» — агрегатор онлайн-услуг для россиян. Проект разработан для предоставления наиболее востребованных услуг людям, оказавшимся в изоляции на фоне распространения коронавируса.

Теперь фейковые вбросы распространяются ежечасно

Если раньше фейковые новости появлялись раз в 2-3 дня, то сейчас каждый день. Очень хорошо, к сожалению, «заходят» вбросы с текстом «знакомые, приближенные к…». В Майкопе по WhatsApp-чатам распространяют аудио с удивительным вступлением: «Девочки, мне тут приближенные к нашей медицине люди сказали….». Дальше, естественно, идет ахинея. И таких новостей сейчас тысячи!

СМИ продолжают пробивать дно в погоне за трафиком. Коронавирус стал самым медийным вирусным заболеванием за прошедшие 20 лет.

Компания «Медиалогия» исследовала упоминаемость различных заболеваний в российских федеральных СМИ с 1 января 2000 года по 22 марта 2020 года. За 20 лет!

И вот: третью позицию занял грипп (147,4 тысяч сообщений), на втором месте — СПИД (149,0 тысяч сообщений). С большим отрывом лидирует коронавирус (242,7 тысяч сообщений). Представляете? 3-4 месяца рассказов о коронавирусе затмили 20 лет гриппа в наших СМИ!



Джо Байден стал совершенно неактуальным во время эпидемии коронавируса

Коронавирус превратил Джо Байдена, бывшего вице-президента и кандидата в президенты США, в буквальном смысле в пленника его собственного дома в Делавэре. Все что он может сейчас сделать для своей кампании — это быть говорящей головой, критикующей Дональда Трампа из своей гостиной в эфире новостей, пишет NYP. Байден вынужден наблюдать со стороны, пока президент Трамп привлекает внимание к себе ежедневными брифингами по коронавирусу, которые смотрит вся страна. Последние данные опросов показывают, что президент достиг рейтинга одобрения в 49%, приблизившись к своему карьерному максимуму. Те же опросы показали, что 60% американцев одобряют его решения во время кризиса с эпидемией COVID-19.

В Нью-Йорке погиб медработник, которому не выдали защиту

В Нью-Йоркском госпитале Маунт Синай, одном из лучших госпиталей в городе и стране, от коронавируса скончался медработник, которому не выдали защиту: ни костюм, ни маску. Киос Келли было 48 лет. 17 марта был подтвержден коронавирус. Его подключили к аппарату ИВЛ. Через неделю медработник умер. 26 марта из той же больницы появились фотографии врачей в мешках для мусора в качестве защитной одежды. Газета New York Post вышла с фотографией на обложке и заголовком Treated like trash («С ними обращаются как с мусором»).

В Калифорнии оружие призвали приравнять к «товарам первой необходимости»

Национальная стрелковая ассоциация (NRA) совместно с рядом фондов за права на оружие подала в суд на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, после того как магазины с оружием были закрыты в рамках карантинных мер. Во время введения карантина, власти Калифорнии определили магазины, которые носят характер «первостепенной важности». Среди того, что осталось открытым – продуктовые магазины, аптеки, заправки и даже магазины с легальной марихуаной. Оружейные магазины в этот список не вошли и были закрыты по распоряжению властей. NRA и ряд влиятельных организаций, выступающих в защиту прав на оружие, подали иск на губернатора и администрацию штата, чтобы потребовать признания оружия «товаром первой необходимости» и добиться открытия всех оружейных магазинов в штате.

В США придумали способ обмениваться пивом во время карантина

Соседи из американского города Милуоки, штат Висконсин, придумали способ, позволяющий обмениваться пивом во время домашнего карантина. Эрик Тшчински вспомнил, что у него есть игрушечный автомобиль с радиоуправлением. Он решил, что с его помощью можно отвезти пиво другу и избежать личного контакта и распространения коронавирусной инфекции. Для этого к игрушке пришлось приделать «багажник» из обрезка трубы. Тшчински положил туда бутылку пива, а затем позвонил Тревору Рейнке, живущему в доме на другой стороне улицы, и предупредил о посылке.

Что и требовалось доказать!

Я раньше уже говорил, что суд в Амстердаме по «делу малайзийского Боинга» включил «режим постоянных переносов». Коронавирус удобный способ слить то, что давно не получилось. Заседания постоянно откладывали, а теперь по уважительной причине не пускают ни прессу, ни родственников погибших. Сотрудники обещают «обо всем соощить дополнительно».

По мнению Европы, Россия занимается дезинформационной кампанией о COVID-19.

Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия.

«Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», — говорится в электронном письме парламентариев.

Но в обращении ни разу не приводят ни одного конкретного случая этой «дезинформационной деятельности».

Чудны дела Белого дома!

В то время как весь мир борется с коронавирусом, неугомонная администрация Трампа обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к наркотерроризму. В список также попали председатель Национального учредительного собрания Дьосдадо Кабельо, экс глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль, отставной генерал Кливер Алкала Кордонес и еще двое руководителей страны. Главу Верховного суда Майкела Морено подозревают в отмывании денег, а министра обороны Владимира Падрино Лопеса — в незаконном обороте наркотиков. Американские власти даже назначили «за голову» венесуэльского президента награду в 15 млн долларов, других оценили в 10 млн долларов.

«Репортеры без границ» используют Minecraft

Организация «Репортеры без границ», выступающая за свободу прессы, часто вынуждена искать лазейки, чтобы помочь распространению новостных сюжетов. Представители организации заявили о том, что обратились к популярной видеоигре Minecraft, которая принадлежит Microsoft и в которую играют более 145 млн человек по всему миру каждый месяц. Reporters Without Borders использовали игру для создания виртуальной библиотеки для размещения новостных статей, которые были бы запрещены в таких странах, как Вьетнам, Саудовская Аравия и др. Делают это для того, чтобы к новостям имели доступ читатели из стран с жесткой цензурой.

«Свобода слова» в Википедии

Ребята из проекта «Антипропаганд» по всем правилам Википедии сделали и опубликовали на этом ресурсе статью под названием «Продажность администрации русскоязычной Википедии». В материале были представлены факты критики электронной энциклопедии из-за наличия многочисленных недостоверных сведений. Все со ссылками на авторитетные источники. Но, что удивительно для «народной энциклопедии», статья моментально была подвергнута цензуре, а потом и вовсе удалена. Вот иллюстрация того, что любая информация, публикуемая в Википедии, подвергается идеологической правке или вовсе является «оружием» в информационной войне.