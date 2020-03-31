Адвокат Жорин прокомментировал скандальное видео Гуфа с дерущимися собаками

Москва, 31 марта. Адвокат Сергей Жорин отреагировал на поступок хип-хоп исполнителя Алексея Долматова, известного как Гуф, который натравил свою собаку на соседского пса.

Ранее Гуф опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором его собака дерется с другим псом. В ролике видно, как животные вгрызаются друг другу в глотки, а мужчина даже не пытается их остановить. Все происходящее рэпер комментировал не без гордости. Схватка прекратилась только когда показались хозяева животных. Рэпер тут же попытался выставить их виноватыми, обвинив в том, что они отпускают собак без поводка. Когда растерянные хозяева сказали, что собаки убежали от них, Гуф вызвал их «поговорить».

Пользователи в комментариях раскритиковали Гуфа и посоветовали ему лечиться. Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» призвали привлечь Гуфа к ответственности за жестокое обращение с животными.

Как пишет «НьюИнформ», Жорин, ранее неоднократно помогавший Гуфу во многих вопросах, рассказал, что не может объективно оценить поступок музыканта, так как их связывают дружеские отношения.

«Я его знаю со многих сторон. Говорить, что это хороший поступок и так нужно делать, я не буду. Но критиковать и осуждать его за это я тоже не возьмусь», — подчеркнул он.

При этом он согласен помогать Гуфу, если тот обратится за юридической помощью.

«В любом случае поступок не совсем хороший», — пришел к выводу Жорин.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Гуф был вынужден отменить ближайшие выступления из-за перелома ребер. Обстоятельства получения травмы неизвестны.