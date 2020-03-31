Россия учла неудачный опыт Европы и сделала все правильно

Московские власти учли неудачный опыт европейских стран, таких как Италия и Испания, и действуют на опережение, не допуская распространения коронавируса. Остальные регионы подхватывают московский опыт. При этом в России удалось избежать жестких мер, как это было в Китае.

Москвичи прислушались

Большая часть жителей Москвы стала соблюдать режим самоизоляции. Такого результата помогли достигнуть внесенные в воскресенье, 29 марта, поправки в указ мэра Москвы Сергея Собянина.

В первый день обязательной самоизоляции большинство москвичей остались дома. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые меры были направлены, прежде всего, на тех, кто не смог самостоятельно перестроиться на новый режим.

«Мы не можем игнорировать то, как стремительно ситуация разворачивается в других странах. Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась, большинство москвичей остались дома», — рассказала Ракова.

Напомним, с 30 марта все жители Москвы должны придерживаться домашнего режима. Выйти из дома можно только на работу (если есть необходимость личного присутствия на рабочем месте), при обращении за экстренной помощью, за едой или в аптеку, вынести мусор, выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома.

Москва стала локомотивом

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Иван Аркатов, меры, которые предпринимают московские власти, являются адекватными и в частности исходят из опыта европейских стран, столкнувшихся с серьезными проблемами и «проспавших вспышку коронавируса».

«Мы видим ужасные показатели смертности в Италии и Испании, а также в ряде других европейских государств. Москва показывает, как надо бороться с распространением вируса, и становится локомотивом и примером для всей страны. При этом московские власти адекватно используют опыт Китая, который только за счет жестких мер смог локализовать и приостановить заражение людей в Ухани и в целом по стране. И меры там были намного жестче, чем в Москве», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, власти Москвы приняли решение действовать на опережение и не стали дожидаться, когда столицу «накроет волна», от которой уже серьезного пострадали Европа и США. Москва приняла превентивные меры.

«Московский опыт уже взяли другие регионы. Людям надо понимать, что большинство должно оставаться дома, за исключением экстренных и серьезных случаев, когда им нужно переместиться из одного места в другое. Жители Москвы должны оставаться в своем регионе, чтобы не распространять вирус, даже если они сами не не заболели. На данный момент Москва является основным местом с непростой ситуацией с коронавирусом в России. Поэтому те меры, которые предпринимает и Собянин, и его команда, являются результативными. И несмотря на то, что в субботу москвичи пошли на шашлыки, в информационном поле у руководства Москвы получилось отлично отработать повестку, жители города прислушались, и уже в понедельник все сидели по домам», — добавил Иван Аркатов.

Он отметил, что сейчас главное максимально информировать общество о том, что происходит в столице, как действовать, чтобы у людей не было паники. С этим команда Собянина справляется, уверен Аркатов.

«Надо максимально снять тревожное состояние населения», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.