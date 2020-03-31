Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина

Москва, 31 марта. Государственная дума в третьем чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина, объявленного в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Инициаторами документа стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Новый законопроект предполагает, что за нарушением санитарно-эпидемиологических правил последует штраф от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, или же лишение свободы на тот же срок.

«Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет», — говорится в сообщении.

В случае гибели двух или более человек максимальный срок лишения свободы составит семь лет. Причем умышленное нарушение карантина, повлекшее смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и наказываться по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Расследованием тяжких преступлений займется Следственный комитет России, а других — полиция.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, жертвами которого стали свыше 37 тысяч человек в более чем 170 странах. Быстрое распространение инфекции, вспышка которого произошла в декабре 2019 года в Китае, вынудила власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

В России, по последним данным, зафиксировано 1836 случаев заболевания. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. 26 регионов уже перешли на режим самоизоляции.