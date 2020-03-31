Фадеев увидел в пандемии коронавируса «вмешательство свыше»

Москва, 31 марта. Известный продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что видит в пандемии коронавируса «вмешательство свыше». Размышлениями на тему эпидемии он поделился на своей странице в Instagram.

Фадеев признался, что все происходящее напоминает ему Моисея и египетского фараона, отказывающего пророку в его просьбах, а также последовавшую за этим «кару всевышнего».

«Я вижу в этом наказание за то, что творилось в последнее время. Кто становился героями, кто был лидерами мнений?» — написал продюсер.

По словам Фадеева, «маленький вирус» всех расставил по своим местам и указал, кто на самом деле является хозяином на планете.

«И в этом я вижу вмешательство свыше. Я понимаю, что многие начнут осуждать меня и называть старомодным. Но я чувствую, что прав!» — подчеркнул композитор.

Как отметил Фадеев, сегодня многие осознали, что человек хрупок перед величием природы, и если люди не начнут ее уважать, население планеты может быть «смыто потопом» и в итоге закончит так же, как и те, кто жил на Земле до нас.

«Молитесь за спасение каждого человека и помните, что наше будущее зависит от каждого из нас», — подытожил продюсер.

Напомним, первые зараженные коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 31 марта, в мире зарегистрировано около 800 тысяч заразившихся, а число жертв инфекции приближается к 40 тысячам. При этом более 165 тысяч пациентов с коронавирусом уже выздоровели.