Ответственность за нарушение карантина обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 31 марта. Во вторник, 31 марта, в пресс-центре «Патриот» состоится онлайн-конференция «Ответственность за нарушение карантина — поправки в КоАП, уголовная ответственность, полномочия полиции».

Напомним, накануне, 30 марта, руководитель правительства страны Михаил Мишустин рекомендовал распространить ограничительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным в связи с распространением пандемии COVID-19, на всю Россию. Накануне Собянин подписал указ, предписывающий режим самоизоляции всем жителям города, вне зависимости от состояния их здоровья.

Отвечаем на все актуальные вопросы с участием специалистов:

— Каковы последние данные пандемии в мире и России, есть ли основания для позитивных прогнозов?

— Раннее обнаружение инфекций позволило корейцам резко уменьшить число смертельных случаев. Почему в России тест-системы разрабатывались так долго, а частным лабораториям даже запрещали проводить тесты? Какова ситуация сейчас, после прямого указания Владимира Путина начать массовое тестирование? Даже сейчас тесты не назначают людям с симптомами, а только тем, кто признается, что был в контакте с больным.

— Кому можно ходить на работу после объявления режима самоизоляции?

— Какие меры наказания за нарушение карантина предлагают депутаты Госдумы?

— Существуют ли волонтеры где-то, помимо телевизора?

— Есть ли успехи у вирусологов — сколько дней нам еще ждать вакцину, какие лекарства уже признаны эффективными?

— Методичка из Ухани — как она поможет российским врачам?

Кроме того, во вторник мы продолжим обсуждение проблем россиян, застрявших за рубежом. Проведем трансляции с российскими туристами в Индии, Болгарии, Германии и других странах.

Онлайн-трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции, мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки на все трансляции вы увидите на сайте Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».

Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре.

До отмены карантинных мероприятий пресс-конференции будут проходить в формате онлайн-трансляций из помещения медиацентра.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16