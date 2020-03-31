Ответственность за нарушение карантина обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 31 марта. Во вторник, 31 марта, в пресс-центре «Патриот» состоится онлайн-конференция «Ответственность за нарушение карантина — поправки в КоАП, уголовная ответственность, полномочия полиции».
Напомним, накануне, 30 марта, руководитель правительства страны Михаил Мишустин рекомендовал распространить ограничительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным в связи с распространением пандемии COVID-19, на всю Россию. Накануне Собянин подписал указ, предписывающий режим самоизоляции всем жителям города, вне зависимости от состояния их здоровья.
Отвечаем на все актуальные вопросы с участием специалистов:
— Каковы последние данные пандемии в мире и России, есть ли основания для позитивных прогнозов?
— Раннее обнаружение инфекций позволило корейцам резко уменьшить число смертельных случаев. Почему в России тест-системы разрабатывались так долго, а частным лабораториям даже запрещали проводить тесты? Какова ситуация сейчас, после прямого указания Владимира Путина начать массовое тестирование? Даже сейчас тесты не назначают людям с симптомами, а только тем, кто признается, что был в контакте с больным.
— Кому можно ходить на работу после объявления режима самоизоляции?
— Какие меры наказания за нарушение карантина предлагают депутаты Госдумы?
— Существуют ли волонтеры где-то, помимо телевизора?
— Есть ли успехи у вирусологов — сколько дней нам еще ждать вакцину, какие лекарства уже признаны эффективными?
— Методичка из Ухани — как она поможет российским врачам?
Кроме того, во вторник мы продолжим обсуждение проблем россиян, застрявших за рубежом. Проведем трансляции с российскими туристами в Индии, Болгарии, Германии и других странах.
Онлайн-трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции, мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки на все трансляции вы увидите на сайте Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».
Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре.
До отмены карантинных мероприятий пресс-конференции будут проходить в формате онлайн-трансляций из помещения медиацентра.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16