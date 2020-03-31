Москва, 31 марта. Певец и композитор Игорь Николаев провел онлайн-репортаж из больничной палаты в Коммунарке, куда его ранее поместили с подозрением на коронавирус. Видео он опубликовал в Instagram.

Накануне стало известно, что предварительный диагноз о заражении COVID-19 у Николаева не подтвердился. Певец опубликовал в социальной сети справку об отсутствии у него коронавируса.

Теперь Игорь Николаев показал в личном аккаунте тоскливые сюжеты из окна больницы в Москве. На кадрах серый пейзаж: падает снег и дует ильный ветер. Также Николаев показал в Сети вид из больничной палаты в Коммунарке. Видеоряд музыкант сопроводит стихотворением Станислава Куняева «Живем мы недолго».

Артист призвал соотечественников любить, дружить, щадить и прощать друг друга.

«Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел. Валялся в больничных палатах… Что делать?.. Земля — наш последний удел. И нет среди нас виноватых», — написал Николаев.

«Поскорее выздоравливайте, наш любимый, дорогой маэстро», — написали подписчики.

Напомним, известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева считает маловероятным повторение «итальянского сценария» с коронавирусом в России.

Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. По последним данным, заболевание унесло жизни уже более 11 тысяч человек, зафиксировано свыше 101 тысячи случаев заражения. Малышева поспешила успокоить соотечественников. По ее мнению, России такая статистика не грозит, однако меры предосторожности все равно нужны.