Политолог оценил заявление Тимошенко о «сдаче» Украины Зеленским

Киев, 31 марта. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «сдаче» страны. Политолог Юрий Светов считает, что ей просто нужно напомнить о себе.

Тимошенко резко раскритиковала Зеленского и депутатов Рады, проголосовавших за принятие закона, разрешающего продажу сельхозземель. В Facebook политик заявила, что все сделано «по-воровски» в период пандемии коронавируса и серьезного финансового кризиса.

Как объяснил Светов, Зеленский сейчас «между двух огней». Он напомнил, что принятие закона было одним из требований Международного валютного фонда, от которого Украина хочет получить новую сумму в долг. А вот общественность была против такой инициативы.

«По мере реализации закона будет понятно, продолжатся протесты против него или все смирятся, и продажа земли станет реальностью», — передает мнение политолога радио Sputnik.

Что касается Тимошенко, Светов уверен, что громкие обещания «вернуть украинцам землю» вряд ли вернут ей политический вес.

«Тимошенко для Украины – человек из прошлой эпохи. Ей нужно чем угодно о себе напоминать. <…> Думаю, поговорит, пошумит – и на этом все», — оценил политолог.

Как напоминает «Газета.ru», принятый законопроект предполагает снятие запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Инициатива на всем пути обсуждения сопровождалась спорами в Раде и массовыми протестами.

Мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 18 лет назад. На протяжении нескольких лет МВФ требовал от Киева проведения земельной реформы, но власти страны затягивали принятие решений по этому вопросу.

Документу теперь предстоит получить подпись Зеленского, пишет «Царьград».