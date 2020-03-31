Жители Сургута на карантине устроили вечеринку в ночном клубе

Сургут, 31 марта. Молодые люди в Сургуте устроили вечеринку в ночном клубе «Марс», несмотря на запрет работы развлекательных заведений, сообщил глава города Вадим Шувалов.

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за коронавируса закрыли развлекательные и спортивные заведения, однако некоторые предприниматели нарушают запрет.

Шувалов эмоционально отреагировал на вечеринку, назвав это примером «инфантильности и глупости» на фоне эпидемии.

«Владельцем клуба движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу», — написал чиновник в Instagram, его цитирует издание Ura.ru.

Шувалов призвал ужесточить контроль всех объектов, на которые распространяется карантин. При этом нарушения зафиксировали в еще одном городе — Нефтюганске.

По словам мэра Сергея Дегтярева, два фитнес-центра в Нефтюганске неоднократно работали по несколько часов в день. Это прямое нарушение постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Дегтярев добавил, что все нарушения были зафиксированы, ведется проверка. Виновных в нарушениях привлекут к ответственности.

Власти ХМАО обсуждают возможность усиления карантина с введением режима полной самоизоляции жителей для борьбы с распространением коронавируса. Решение об ужесточении карантина будет принято 31 марта на заседании регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.