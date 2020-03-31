Направляя в Италию ненужное медоборудование, США пытаются «символически сбить флаг России»

Политический аналитик Роман Романов сообщил, что Соединенные Штаты Америки начали войну с символами РФ в Италии.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что дал обещание премьер-министру Италии Джузеппе Конте направить стране медицинскую помощь на 100 миллионов долларов.

«Я только что звонил премьер-министру Италии. У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна. Мы пошлем в Италию различные вещи примерно на 100 миллионов долларов — хирургические, медицинские, больничные вещи», — сказал глава США.

Пока не раскрывается, какое именно оборудование будет направлено в Италию, однако вряд ли эту помощь можно будет назвать очень уж полезной. По мнению политического аналитика Интернет-издания Politrussia Романа Романова, «в первую очередь заявление Трампа — это символический момент».

«Если мы взглянем на то, что происходит в мире с точки рения коронавируса, то Италия — наиболее пораженное этой инфекцией государство, и единственные три страны, которые оказали реальную помощь Италии — это были не союзники по блоку НАТО, это были не союзники по ЕС, это были Россия, Китай и Куба. Удивительно, но именно эти три государства оказывали помощь, и многие начали критиковать внутри Италии те структуры, в которых сейчас состоит это государство. Какой смысл в Евросоюзе или Североатлантическом альянсе, если эти структуры не могут нормально поддержать Италию? Ну и на этом фоне появляется Дональд Трамп, который является своеобразным «победителем», — сказал эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Соответствующее решение кажется вдвойне подозрительным, если вспомнить, как совсем недавно американские солдаты, покидая территорию Италии, увезли с собой большой запас экспресс-тестов для выявления COVID-19. И вот теперь те же Соединенные Штаты пытаются как-то помочь или как-то поддержать Италию «вещами», которые не очень-то нужны самим США.

«Со стороны Вашингтона эта история выглядит как-то двулично, на данный момент США явно обгоняют ту же Италию по темпам распространения коронавируса и сами не контролируют ситуацию на территории своего же государства. То есть, фактически, они сами не справляются сейчас, находясь в условиях приближающейся катастрофы», — продолжает Романов.

Однако после того, как Россия направила в Италию группу военных вирусологов для минимизации ущерба от поразившей страну коронавирусной инфекции, руководство США просто не могло не отреагировать.

«Нужно понимать, что сейчас идет своеобразная война с символами. И Дональда Трампа не устраивает, что на его территории, а Италия — фактически, территория Соединенных Штатов, недавно был повешен символический российский флаг. Вот сейчас его пытаются символически сбить, то есть сменить повестку. Якобы не только русские действуют на территории Италии, не только русские оказывают ей помощь, но также и американцы. Вот вам и борьба с символами России», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в Италии сохраняется высокий уровень смертности от последствий коронавирусной инфекции. В понедельник 30 марта было зафиксировано 812 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тысяч человек.