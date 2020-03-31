Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве правительства вводить ЧС

Москва, 31 марта. Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства из-за коронавируса и дающий право вводить режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагается наделить правительство <…> правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов», — говорится в сообщении.

Поправки, связанные с распространением коронавирусной инфекции, дают правительству право в случае ЧС или при угрозе опасного заболевания на 90 дней ограничивать оптовую и розничную продажу медицинских изделий из определенного перечня. Кроме того, в исключительных случаях (например, при ЧС) кабмин сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным на утро 31 марта, в России выявлено 1836 заразившихся, 66 человек уже выздоровели. Жертвами инфекции в нашей стране стали девять человек.

Ранее в Москве ввели режим всеобщей изоляции для борьбы с распространением коронавируса — выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости, передает НСН. Примеру столицы последовали и многие другие регионы РФ.