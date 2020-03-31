Эксперт рассказал, почему цена за баррель Brent не может упасть до пяти долларов

Москва, 31 марта. До прекращения пандемии коронавируса цена нефти марки Brent будет колебаться в пределах 20 долларов за баррель. Сценарий, при котором цена опустится до пяти долларов за баррель, — практически исключен. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

30 марта цена за баррель нефти марки Urals стала самой низкой с момента кризиса 1999 года и составила 16 долларов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогнозы двух десятков ведущих аналитических компаний, согласно которым нефть упадет гораздо ниже 20 долларов.

В частности, аналитики Citigroup в качестве худшего варианта развития событий банка предположили падение цен на нефть до пяти долларов за баррель Brent.

«Нефть в ближайшие месяцы будет находиться на минимальных значениях за всю историю торговли «черным золотом». Падение спроса будет самым большим за последние десятилетия», — заявил ФАН Сергей Пикин.

По его словам, именно карантинные меры в Европе и США приводят к существенному снижению спроса на нефть.

«Мы видим, что американцы продлили карантинные меры на длительный срок. Падение мировой экономики будет, пожалуй, наиболее масштабным со времен Великой депрессии», — предупредил эксперт.

И все же, считает Пикин, обвала цены до пяти долларов за баррель российской Urals ждать не стоит.

«Есть сорта нефти, которые будут ничего не стоить в условиях кризиса. Например, в США вдали от портов добывают нефть, которую в период низких цен никто не захочет брать даже бесплатно», — рассказал собеседник ФАН.

Но что касается классического сорта нефти марки Brent, которой торгуют по всему миру, то при стоимости 5-6 долларов за баррель большинство производителей потеряют стимул добывать нефть, считает эксперт.

«В том числе остановят добычу те же саудиты, которые обещают сейчас залить мир нефтью. Себестоимость доставки нефти до потребителя будет выше цены самой нефти. Кстати, как только в Саудовской Аравии объявили о планах по увеличению добычи, стоимость фрахта нефтеналивных судов резко выросла — примерно в восемь раз. А значит, и в целом доставка нефти уже подорожала», — отметил Сергей Пикин.

Цена за баррель Urals, добываемой в России, будет колебаться в районе 15-20 долларов до окончания пандемии коронавируса, а потом пойдут вверх. При этом, по мнению нефтегазового аналитика, необходимости дополнительных мер поддержки со стороны государства сейчас нет.

«Все меры поддержки государства у нас заложены уже в самой налоговой политике. Она в данном случае очень гибкая. Чем выше стоимость нефти, тем выше налоги, и наоборот», — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас нефтяники если и страдают, то именно в части прибыльности самих компаний, что мешает им развивать инфраструктурные проекты. Вопрос выживания для крупных компаний не стоит.

«Если мы еще и от нефтяников налоги обнулим, тогда государству совершенно неоткуда брать доходы: малый и средний бизнес в ступоре, другие сырьевые товары тоже дешевеют. У государства, по большому счету, остается совсем немного источников дохода, кроме продажи нефти», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин заявил, что 25 долларов за баррель нельзя назвать неприемлемой для экономики России в краткосрочной перспективе. Страна безболезненно может выдержать такой уровень цен, как минимум, в течение полугода-года, заявил министр.