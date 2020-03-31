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Вирусолог Ершов объяснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

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Вирусолог Ершов объяснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

Москва, 31 марта. Вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов объяснил, почему вакцина, от коронавируса, разработанная в РФ, невыгодна другим государствам.

Он уточнил, что иностранные фармацевтические компании не заинтересованы в том, чтобы конкурировать на равных с российскими препаратами. По мнению ученого, их интересует только российский фармацевтический рынок.

«Поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтобы нам же потом и продавать», — подчеркнул он.

Как пишет НСН, академик добавил, что вакцину важно изготовить до того, как эпидемия COVID-19 пойдет на спад. В этом случае произойдет «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, переболев легкой формой заболевания.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что создание вакцины от коронавируса осложняется из-за его особенности структуры. Она отметила, что создание вакцины занимает два этапа. Согласно ее словам, сейчас они находятся на стадии проверки иммуногенности. Следующий этап — выделение антител.иСкворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов.

Ранее вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин заявил, что на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова создается прототип «поливалентной вакцины против коронавируса».

Вирусолог Ершов объяснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

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Источник: НСН
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