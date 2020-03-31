Вирусолог Ершов объяснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

Москва, 31 марта. Вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов объяснил, почему вакцина, от коронавируса, разработанная в РФ, невыгодна другим государствам.

Он уточнил, что иностранные фармацевтические компании не заинтересованы в том, чтобы конкурировать на равных с российскими препаратами. По мнению ученого, их интересует только российский фармацевтический рынок.

«Поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтобы нам же потом и продавать», — подчеркнул он.

Как пишет НСН, академик добавил, что вакцину важно изготовить до того, как эпидемия COVID-19 пойдет на спад. В этом случае произойдет «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, переболев легкой формой заболевания.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что создание вакцины от коронавируса осложняется из-за его особенности структуры. Она отметила, что создание вакцины занимает два этапа. Согласно ее словам, сейчас они находятся на стадии проверки иммуногенности. Следующий этап — выделение антител.иСкворцова пояснила, что именно для того, чтобы вакцина в дальнейшем была безопасной, ее создание занимает несколько этапов.

Ранее вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин заявил, что на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова создается прототип «поливалентной вакцины против коронавируса».