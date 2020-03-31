Малышева считает маловероятным повторение «итальянского сценария» в России

Москва, 31 марта. Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева считает маловероятным повторение «итальянского сценария» с коронавирусом в России.

Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. По последним данным, заболевание унесло жизни уже более 11 тысяч человек, зафиксировано свыше 101 тысячи случаев заражения, передает «Царьград».

Малышева поспешила успокоить соотечественников. По ее мнению, России такая статистика не грозит, однако меры предосторожности все равно нужны.

«Я уверена, что в России такого не будет!» — заверила телеведущая.

Малышева считает, что такой высокий процент смертности в Италии обусловлен тремя причинами. Во-первых, итальянцы, по ее словам, являются самой старой популяцией в Европе. Свыше 23% жителей страны уже отметили 65-летие. Именно такой возрастной группе больше всего опасен коронавирус.

Во-вторых, анализы на коронавирус в Италии сдавали только люди с тяжелым течением болезни, а в Южной Корее, например, тестировали всех, объяснила Малышева. В-третьих, телеведущая уверена, что в Италии неправильно фиксировали причины смерти.

«Например, человек умер от инфаркта миокарда. Но, если у него нашли коронавирус, его считали умершим от коронавируса», — констатировала она.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР, тому есть ряд доказательств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Россия приостановила пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Как пишет «Газета.гu», 26 регионов перешли на режим самоизоляции.

РФ, кроме того, отправила военно-гуманитарную помощь пострадавшей от вируса Италии.