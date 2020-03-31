Застрявшая в Боливии россиянка поблагодарила дипломатов за помощь

Российские дипломаты помогли гражданке РФ Виктории Крючковой, застрявшей в маленьком боливийском городе Уюни, добраться в Ла-Пас. Из столицы девушку направили в Санта-Крус — там она будет ждать возможности вернуться на родину. Виктория Крючкова вышла на связь с журналистами во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и рассказала, что с ней происходит в латиноамериканской стране, и как российские дипломаты помогают соотечественникам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Виктория связалась с редакцией ФАН и сообщила, что не может выехать из Боливии из-за жестких ограничительных мер, введенных в стране на время пандемии коронавируса. После публикации материала «Застрявшая в карантинной Боливии россиянка: Запасы нашей еды до понедельника закончатся» Виктория сообщила, что российские дипломаты помогли ей выбраться из Уюни в Ла-Пас. Из боливийской столицы девушку направили в Санта-Крус — крупнейший город Боливии.

«Сейчас я жду трансфер из Ла-Паса в город Санта-Крус. <…> А дальше — пока ждем. Оттуда летают все большие самолеты, и, если будет возможность нас эвакуировать, то это, скорее всего, будет оттуда», — рассказала Виктория.

Девушка отметила, что накануне ей предложили выбраться из Боливии через Франкфурт, однако этот вариант не подходит. Виктория объяснила, что есть вероятность, что рейсы из немецкого города в Москву, которые сейчас доступны онлайн, не будут в действительности осуществляться. По ее словам, дипломаты предупредили: нужно ежесекундно быть готовыми принять какое-то новое решение. Виктория поблагодарила сотрудников российского консульства за помощь.

«Нас не бросят. Они (дипломаты. — Прим. ФАН) контролируют ситуацию. Они большие молодцы — им за это огромное спасибо, потому что меня вывезли из Уюни на машине сотрудника консульства. Думаю, немногие так бы поступили. Мы ехали, получается, семь часов», — рассказала девушка.

Эксперты: Никто не думал, что будет такой коллапс

Историю Виктории Крючковой обсудили эксперты, присутствовавшие на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Девушка отмечала, что приехала в Латинскую Америку три месяца назад, когда никто не ожидал такого масштаба эпидемии.

Вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова подтвердила: три месяца назад про COVID-19 знали очень мало.

«Да, было известно только в Китае, потому что даже два месяца назад мы легкомысленно отнеслись к этой эпидемии, обсуждая упавшую загрузку в гостиницах Благовещенска. Я могу сказать, что я рада за девушку, что ее МИД курирует. Это очень хорошо. Посольство — молодцы», — сказала Буйлова.

Отельер, руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова, в свою очередь, отметила, что россияне очень много путешествуют и, как Виктория, отправляются в длительные поездки.

«Очень много тех, кто имеет возможность работать удаленно и вообще, что называется, живет в самолетах. А насчет ответственности и почему девушка уехала [во время пандемии]: мне кажется — я все же останусь при том же мнении — никто не думал, что действительно будет такой коллапс. Всегда кажется, что это — «не со мной и не рядом», — сказала Енова.

При этом ситуацию Виктории Крючковой нельзя сравнивать с историями о россиянах, которые выехали из страны несколько недель назад, когда пандемия уже охватила весь мир.