В Госдуме предложили ограничить трафик Facebook, Twitter и Telegram на время самоизоляции

Москва, 31 марта. Российские операторы связи начинают сталкиваться с перегрузкой сетей на фоне введения режима всеобщей самоизоляции и карантина. Россияне сидят дома, смотрят фильмы онлайн, играют в интернет-игры, общаются в соцсетях.

Чтобы решить эту проблему депутат «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничивать доступ к Facebook, Twitter и Telegram, которые не исполняют требования законодательства РФ, и отдать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов и зарубежных, которые платят налоги в России.

Инициативу Горелкин направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минкомсвязи. По мнению парламентария, в первую очередь приоритет должен быть предоставлен сервисам социальной защиты и официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с коронавирусом.

Особое внимание он также уделил отечественным ресурсам, предоставляющим услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга сидящих дома россиян. Тут, как уточнил он, важным критерием должно быть каких-либо нарушений в работе в РФ и отсутствие налоговых задолженностей, пишет газета «Коммерсантъ».

На перегрузку сетей ранее уже указал президент МТС Алексей Корня. Он призвал россиян подходить к потреблению контента осознанно и не пересылать другу другу слишком «тяжелые» видеомемы.

Напомним, с 30 марта по 5 апреля в России объявлены нерабочими днями. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин. 25 марта был подписан соответствующий указ. Целью введения нерабочей недели является сдерживание распространения коронавируса на территории нашей страны.

По последним данным, в нашей стране зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов выздоровели, девять человек умерли.