Ведущий шоу «На самом деле» рассказал, чем занимается в самоизоляции

Москва, 31 марта. Ведущий шоу «На самом деле» и актер Тимур Еремеев призвал как можно серьезнее отнестись к самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Он рассказал, чем занимается на карантине.

«Я очень хочу, чтобы все понимали, что самоизоляция — вещь крайне необходимая, что это далеко не шутки!» — подчеркнул ведущий Первого канала.

Еремеев отметил, что относиться к проблеме распространения коронавируса легкомысленно нельзя, поскольку это может «аукнуться» в будущем. Телеведущий и сам соблюдает карантин, стараясь с пользой проводить время в самоизоляции: актер играет с дочкой, читает книги, смотрит фильмы и слушает музыку. Также Еремеев не забывает о спорте, используя все доступные в домашних условиях методы.

«Иначе после карантина можно вернуться в рабочий режим с лишними килограммами», — сказал он в комментарии изданию NewInform.

Тимур Еремеев стал ведущим «На самом деле» в первой половине марта, сменив в этой роли Дмитрия Шепелева. Ранее на своей странице в Instagram Еремеев рассказывал, что из-за коронавируса снимать шоу приходится без зрителей в студии. Также актер сообщил, что пользуется только личным транспортом, так как это самый безопасный вариант в период эпидемии.

Напомним, ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице был введем режим всеобщей самоизоляции. Москвичам разрешается выходить из дома только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и выноса мусора, пишет Infox.ru. Подобные меры ввели и в Санкт-Петербурге, а также ряде других регионов РФ.